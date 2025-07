Polícia Polícia realiza operação contra fraudes em vistorias de veículos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

Cerca de 70 policiais civis cumpriram 15 mandados de busca e apreensão na Capital Foto: Polícia Civil/Divulgação Cerca de 70 policiais civis cumpriram 15 mandados de busca e apreensão na Capital. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira (16) a Operação Vistoria para desarticular um esquema coordenado por um despachante que envolvia funcionários contratados por CRVAs (Centros de Registro de Veículos Automotores) para fraudar vistorias em Porto Alegre.

Cerca de 70 policiais civis cumpriram 15 mandados de busca e apreensão nas residências e nos locais de trabalho dos investigados na Capital. Celulares e documentos foram apreendidos durante a ação. Não houve prisões nessa operação.

Segundo o delegado Cassiano Cabral, não há qualquer indício de envolvimento dos titulares credenciados dos CRVAs nas fraudes. “As condutas ilícitas investigadas concentram-se exclusivamente em vistoriadores contratados, que atuavam na linha de frente da prestação dos serviços, bem como se aproveitavam da função para auferir ganhos pessoais”, explicou o delegado.

Entre as vantagens indevidas, estão a aprovação de vistorias veiculares sem a devida conferência técnica, acesso indevido a dados internos do sistema de registro veicular e aceleração irregular de trâmites administrativos mediante pagamentos e inserção de informações falsas em processos de transferência de propriedade. Os valores repassados por meio de transferências, via Pix, eram normalmente apelidados pelos envolvidos de “cafezinho”, sugerindo um sistema de pagamento informal, habitual e contínuo.

Conforme o delegado Guilherme Calderipe, o material probatório aponta que servidores contratados estabeleciam relações irregulares com despachantes, trocando favores administrativos por pagamentos diretos. A investigação integra um inquérito mais amplo que apura também o uso de revendas de veículos como mecanismo de lavagem de dinheiro.

“Ainda que os valores cobrados como propina fossem, em regra, baixos, muitas vezes variando entre R$ 50 e R$ 150, a banalização e a sistematização do comportamento corrupto por parte dos investigados será fortemente reprimida. A distinção entre os credenciados e os executores das fraudes é fundamental para distinção dos atores envolvidos no esquema e servem de alerta para que os critérios de contratação sejam mais rígidos e melhorado o controle do exercício da função”, destacou o delegado.

DetranRS

O DetranRS (Departamento Estadual de Trânsito) divulgou uma nota após a operação policial. “O DetranRS, por meio de sua Corregedoria-Geral, colabora com a investigação, auxiliando a Polícia Civil, em atuação integrada. O DetranRS já determinou o bloqueio cautelar desses vistoriadores, que passam a estar impedidos de realizar suas atividades nos Centros de Registro de Veículos Automotores (CRVAs), que são centros credenciados. Os vistoriadores (Identificadores Veiculares e Documentais — IVDs) são profissionais que atuam em CRVAs, ou seja, são profissionais credenciados que prestam serviços na rede do DetranRS, e não são servidores do quadro da instituição”, afirmou a autarquia.

