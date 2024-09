Porto Alegre A churrasqueira é a comodidade mais valorizada pelos porto-alegrenses na hora de comprar um imóvel, aponta pesquisa

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2024

Em relação à busca por churrasqueira nos imóveis, a Capital gaúcha só fica atrás de Curitiba

Seguindo uma tradição gaúcha, a comodidade mais valorizada pelos porto-alegrenses na hora de comprar um imóvel é a churrasqueira (40,75%), seguida por academia (33,84%) e piscina (12,14%).

Os dados são de uma pesquisa da startup Loft, divulgada no mês dos Festejos Farroupilhas, quando a cultura do churrasco é ainda mais valorizada no Estado.

Em relação à busca por churrasqueira nos imóveis, a Capital gaúcha só fica atrás de Curitiba (68%). Florianópolis veio logo em seguida, com 34,8%. As três capitais da Região Sul são as que mais valorizam essa comodidade.

Piscina

O fato de a piscina ter aparecido à frente de salão de festas e playground denota o quanto os porto-alegrenses tentam driblar o calor no verão. “Cada vez mais, em determinadas épocas do ano, a cidade tem sofrido com ondas de calor, que elevam as temperaturas acima de 40°C, fazendo com que uma piscina seja objeto de desejo e tenha conquistado relevância no momento de avaliar um imóvel”, disse o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.

Porto Alegre também aparece como destaque no item “área verde” (3,43%), atrás somente da líder Belo Horizonte (3,67%). O estudo ainda apontou outra tendência entre as regiões do País: enquanto apartamentos são os preferidos nas capitais do Sul e do Sudeste, a busca por casas na Região Sul é duas vezes maior do que no Sudeste.

“Dados abrangentes como esses são interessantes por mostrarem como as preferências variam localmente. Essas diferenças já existem dentro de uma mesma cidade e ficam ainda mais visíveis na comparação entre as capitais”, completou Takahashi.

2024-09-10