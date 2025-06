Rio Grande do Sul Chuva retorna ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2025

Precipitações devem variam de moderadas a fortes, eventualmente acompanhadas de raios e temporais. (Foto: Pedro Piegas/Arquivo PMPA)

Informe divulgado pela Defesa Civil estadual projeta para esta quinta-feira (26) o retorno das chuvas ao Rio Grande do Sul. As precipitações devem ser de moderadas a fortes e acompanhadas de raios e temporais isolados, sobretudo nas regiões Noroeste, Norte, Nordeste, parte dos Vales, Serra e Litoral Norte. Já para sexta-feira a previsão é de tempo firme.

A instabilidade climática desta quinta é motivada pela combinação do avanço de uma frente fria a um sistema de baixa pressão. Os acumulados de chuva variam de 20 a 60 milímetros por dia – em áreas próximas da divisa com Santa Catarina o índice máximo pode chegar a 70 mm.

No restante do mapa gaúcho há condições favoráveis para chuva fraca a moderada, com acumulados inferiores a 20 mm/dia. Já na Região Metropolitana de Porto Alegre e Metade Sul do Estado, o vento vira para o quadrante sul ao longo da madrugada e da manhã, avançando para o restante do Estado ao longo do dia, com rajadas entre 20 e 35 km/h.

Situação dos rios

As chuvas dos últimos dias e fatores como a influência dos ventos fazem com que os níveis de diversos rios permaneçam elevados – alguns ainda subindo – em diversos municípios do Rio Grande do Sul. Em alguns pontos a altura superou a cota de inundação e há risco de transbordo de arroios, pequenos e grandes rios, além de enxurradas e outras ocorrências.

– Continuam sob risco de inundação áreas banhadas pelos rios Ibicuí (Manoel Viana e Itaqui), Uruguai (São Borja a Uruguaiana), Jacuí (Cachoeira do Sul até o delta do Jacuí), Taquari (em Taquari), Sinos (São Leopoldo) e Guaíba (região das ilhas e cais de Porto Alegre).

– O rio Uruguai está acima da cota de inundação entre São Borja e Uruguaiana, e ainda com tendência de lenta elevação.

– A mesma situção ocorre com o rio Ibicuí nas estações de Manoel Viana e Passo Mariano Pinto, mas a tendência é de declínio.

– O rio Jacuí está acima da cota de inundação entre Cachoeira do Sul e o Delta do Jacuí, com lenta elevação no trecho final. Os rios Caí, Gravataí e dos Sinos apresentam níveis altos em algumas cidades, com vazão dificultada pelo efeito dos níveis também elevados do Guaíba.

– O Guaíba se encontra acima da cota de inundação na região das ilhas e variando em torno da cota de inundação no Cais Mauá em Porto Alegre. O cenário deve se manter no decorrer dos próximos dias, devido à mudança de direção dos ventos, dificultando o escoamento do Guaíba para a Lagoa dos Patos.

(Marcello Campos)

