Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2022

Por precaução, Disney e Universal Studios fecharam seus parques temáticos e só os reabrirão na sexta-feira Foto: Divulgação Por precaução, Disney e Universal Studios fecharam seus parques temáticos e só os reabrirão na sexta-feira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Aeroportos da Flórida fecharam devido ao furacão Ian que chegou ao estado nesta quarta-feira (28), levando ao cancelamento de voos. Três terminais interromperam a atividade na terça-feira (27). O Aeroporto Internacional de Orlando fechou nesta quarta-feira (28) e permanecerá com operações suspensas até 11h30 de sexta-feira, afetando passageiros no Brasil.

A chegada do furacão afeta fortemente o turismo local. Por precaução, Disney e Universal Studios fecharam seus parques temáticos e só os reabrirão na sexta-feira, se as condições climáticas permitirem. O furacão já atingiu Cuba, deixando o país sem luz e matando uma pessoa.

Voos brasileiros

As companhias aéreas Gol, Latam e Azul tiveram voos cancelados. A Gol divulgou comunicado informando o cancelamento de voos em 28 e 29 de setembro, saindo de Brasília com destino a Orlando. As viagens já têm novas datas para acontecer. Passageiros do dia 28 serão transferidos para 1º de outubro, enquanto quem viajaria dia 29 poderá embarcar em 2 de outubro (veja abaixo).

Os voos da Gol entre Brasília e Miami não serão afetados nos próximos dias e permanecerão inalterados.

Em seu site, a Azul informa que os aeroportos permanecerão fechados até amanhã e orienta os passageiros a não se dirigirem aos terminais. A aérea recomenda que quem tiver voo nessas datas em que a atividade estará suspensa procure a empresa por meio de canais oficiais.

A Latam, por sua vez, cancelou quatro voos e publicou um alerta aos passageiros nas redes sociais pedindo que os viajantes confiram o status dos voos no site da companhia. A empresa alegou que as operações podem sofrer alterações por causa do furacão.

Confira voos cancelados

Latam

LA8126 operado pela LATAM Brasil em 27 de setembro de São Paulo (GRU) para Orlando (MCO)

LA8127 operado pela LATAM Brasil em 28 de setembro de Orlando (MCO) para São Paulo (GRU)

LA2474 operado pela LATAM Peru em 28 de setembro de Lima (LIM) para Orlando (MCO)

LA2473 operado pela LATAM Peru em 28 de setembro de Orlando (MCO) para Lima (LIM)

Gol

A empresa já remarcou os voos cancelados para as seguintes datas:

Voo extra (G3 9536) sairá de Brasília no dia 1° de outubro, às 12h30, pousando em Orlando às 19h10 (horário local)

Voo extra de retorno (G3 9537), também dia 1° de outubro, decola de Orlando às 20h30, aterrissando na capital federal às 5h40 do dia seguinte (horário de Brasília)

Voo adicional (G3 9538) parte às 12h30 de Brasília rumo à Flórida, com pouso previsto para às 19h10

Voo adicional do retorno de Orlando (G3 9539), no dia 2, decola de Orlando às 20h30, aterrissando na capital federal às 5h40 do dia seguinte (horário de Brasília)

