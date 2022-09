Economia Mega-Sena acumula e vai a R$ 300 milhões, um dos maiores prêmios da história

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2022

As dezenas sorteadas foram: 03, 20, 22, 37, 41 e 43. Foto: Caixa/Divulgação As dezenas sorteadas foram: 03, 20, 22, 37, 41 e 43. (Foto: Caixa/Divulgação) Foto: Caixa/Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou, nesta quarta-feira (28), o sorteio do concurso 2.524 da Mega-Sena. Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio segue acumulado e estimado em R$ 300 milhões para o próximo sorteio, sendo a maior premiação do ano.

As dezenas sorteadas foram: 03, 20, 22, 37, 41 e 43.

O sorteio foi realizado às 20h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do banco. Próximo sorteio ocorre neste sábado (1°). Ainda segundo o banco, 404 apostas acertaram cinco números (quina) e levam R$ 43.914,62 cada. Outras 30.194 apostas acertaram quatro números (quadra) e recebem R$ 839,40 cada.

Veja, a seguir, as maiores apostas vencedoras da Mega-Sena em 2022.

1. R$ 189 milhões – Duas apostas simples de São Paulo e Minas Gerias levaram, cada uma, R$94.690.936,18 em março desse ano. Ao todo, o prêmio da Mega-Sena foi de R$ 189.381.872,36.

2. R$ 122 milhões – Em abril deste ano, uma aposta de Santos acertou todas as dezenas e faturou R$ 122.627.171,80.

3. R$ 117 milhões – Um bolão com 42 pessoas levou mais de R$117 milhões em maio. O grupo de Blumenau (SC) acertou todas as dezenas em uma única aposta.

4. R$ 78 milhões – Em junho, uma aposta de Diadema acertou sozinha as seis dezenas e levou mais de R$ 78.763.087,84. 157 apostas ganharam o prêmio de cinco acertos, no valor de R$ 35.919,96 cada.

5. R$ 58,9 milhões – Um bolão de 34 apostadores de Santa Catarina faturou R$ 58,9 milhões em maio deste ano. A aposta de Herval D’Oeste (SC) acertou sozinha as seis dezenas do concurso no dia 4.

6. R$51 milhões – Dois apostadores – um de Igarapava (SP) e outro de Ribeirão Preto (SP) – acertaram a quina da Mega-Sena sorteada em 6 de julho. Cada um deles recebeu R$ 51.135,50, segundo a Caixa.

7. R$ 27 milhões – Uma aposta simples de Dourados (MS) acertou as seis dezenas do concurso 2.500 da Mega-Sena, realizado em 13 de julho, em São Paulo. O vencedor faturou um prêmio de R$ 27.485.274.

8. R$ 26,6 milhões – Quatro apostadores levaram R$ 26.680.622,68 em agosto desse ano. As apostas foram feitas nas lotéricas de Barueri (SP), Duque de Caxias (RJ), Morretes (PR) e uma foi feita pela internet. Cada uma levou R$ 6.670.155,67.

9. R$ 26,4 milhões – -Uma aposta de Belo Horizonte (MG) acertou as seis dezenas do concurso 2.451 da Mega-Sena, sorteadas em 5 de fevereiro, em São Paulo. O vencedor levou R$ 26.422.347,01.

10. R$ 24, 2 milhões – Um vencedor de Caçapava do Sul (RS) faturou R$ 24.271.229,51 em julho desse ano. Outros 108 apostadores acertaram cinco números e dividiram um prêmio de R$ 32.693,92.

Como apostar

As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. O palpite mínimo custa R$ 4,50. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar dinheiro ao acertar quatro ou cinco dezenas.

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

