Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Reconhecimento é motivado pela preocupação com aspectos inclusivos e de diversidade. (Foto: Divulgação)

O programa de concessão do Trecho 2 da orla do Guaíba, em Porto Alegre, é o único caso brasileiro incluído em um guia do Unops (Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos) e Instituto Semeia. Intitulada “Parque para Todas e Todos”, a publicação ressalta iniciativas voltadas para espaços urbanos com perspectiva de gênero e também detalha exemplos da Colômbia, Áustria e Espanha, dentre outros.

“É muito importante esse reconhecimento em relação ao trabalho que estamos desenvolvendo na capital gaúcha e que foi construído com apoio do Unops e do Semeia”, destacou o prefeito Nelson Marchezan Júnior. “Nosso objetivo é criar condições melhores para todos, com a qualificação de serviços e dos espaços, primando pelas políticas inclusivas em todos nossos projetos.”

Segundo a administração municipal, o projeto relativo ao “Trecho 2” foi mencionado no material por apresentar aspectos que buscam a construção de um parque que atenda as necessidades de diferentes tipos de frequentadores, conforme enfatiza o titular da Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro.

“Formatamos os documentos de tal forma que as políticas de gênero e de inclusão se tornam um incentivo para a concessionária obter melhores resultados dentro da concessão”, frisou, durante evento on-line de lançamento do guia. “Acredito que esse mecanismo faz toda a diferença para o desenvolvimento de uma cidade com atividades cada vez mais inclusivas.”

Dentre os exemplos de exigências para concessão à iniciativa provada está a obrigatoriedade de elaboração de uma política de inclusão que deve ser aprovada pela prefeitura, prevendo aspectos relacionados ao uso do espaço, empregabilidade, infraestrutura, serviços e atividades comerciais. Também constam campanhas de sensibilização.

“O ‘Trecho 2’ foi pensado seguindo a lógica de olhar para as necessidades de cada tipo de pessoa que vai utilizá-lo e por isso integra a publicação Parques para Todas e Todos”, acrescenta a representante do Unops no Brasil, Claudia Valenzuela.

Já o diretor-presidente do Instituto Semeia, Fernando Pieroni, avalia que esse tipo de parceria entre poder público e a iniciativa privada proporciona “um importante instrumento de apoio aos governos na implementação de políticas voltadas à inclusão e diversidade”.

O guia mostra chama a atenção para o fato de que infraestruturas urbanas atentas a essas questões tendem a promover mais bem-estar e espaços com mais qualidade sem, necessariamente, aumentar os seus custos. Para acessar o material, disponibilizado de forma gratuita, basta entrar no site do Instituto Semeia – www.semeia.org.br.

Trecho 2

A concessão do “Trecho 2” prevê um contrato de 35 anos com parceiro do setor privado. A área a ser concedida tem 134,4 mil metros quadrados e 850 metros de extensão, entre a Rótula das Cuias (junto ao Parque da Harmonia, no Centro Histórico) e o Arroio Dilúvio (bairro Praia de Belas).

Nos planos da prefeitura de Porto Alegre para o local está a instalação de uma das maiores rodas-gigantes da América Latina. Similar à famosa “London Eye” de Londres (Inglaterra), a estrutura está prevista no projeto conceitual para a orla do Guaíba, assinado pelo arquiteto e ex-prefeito de Curitiba (PR) Jaime Lerner.

