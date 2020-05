Porto Alegre Avançam obras de macrodrenagem para beneficiar 180 mil pessoas em 14 bairros

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Prefeito Marchezan ressaltou importância histórica da obra em visita ao Reservatório R9. Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Prefeito Marchezan ressaltou importância histórica da obra em visita ao Reservatório R9. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior, visitou nesta segunda-feira (25), o Reservatório R9 – Praça Fortunato Pimentel, uma das seis obras já iniciadas da Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Arroio Areia. Os serviços do R9 foram iniciados em fevereiro, já estão cerca de 10% executados e têm estimativa de conclusão em fevereiro de 2021. O investimento é de R$ 5,6 milhões. A praça, que está fechada temporariamente para execução dos trabalhos, passará por requalificação urbana e paisagística, com recanto infantil e academia ao ar livre.

Marchezan destaca que o projeto do Arroio Areia é o maior conjunto de obras de drenagem da história recente de Porto Alegre. “No total, os investimentos somam mais de R$ 100 milhões. Depois de concluídas, essas melhorias irão contribuir significativamente para amenizar o histórico problema de alagamentos”, afirma. O projeto engloba 26 intervenções e beneficiará mais de 180 mil moradores de 14 bairros da zona Norte (Bom Jesus, Três Figueiras, Chácara das Pedras, Vila Jardim, Jardim Europa, Boa Vista, Vila Ipiranga, Higienópolis, São João, Passo da Areia, Cristo Redentor, Santa Maria Goretti, Jardim São Pedro e limite com Anchieta).

O R9 terá capacidade para armazenar 9,39 mil m³ de água da chuva, que escoará diretamente no rio Gravataí. O reservatório de concreto armado ficará subterrâneo e receberá a água da chuva coletada pelos bueiros das ruas por meio de tubulações. “A água armazenada na nova estrutura, por meio de outras redes de drenagem, irá escoar lentamente até o rio Gravataí, deixando de ficar acumulada em ruas e avenidas. Mais de 20 mil moradores dos bairros Vila Ipiranga e Cristo Redentor serão beneficiados diretamente”, ressalta o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen.

Macrodrenagem do Arroio Areia

O conjunto de obras foi iniciado em junho de 2018. Estão em andamento os reservatórios R1 (Praça Lopes Trovão), R2 (Praça Francisco Guerra Blessman) e R9 (Praça Fortunato Pimentel), além da obra linear C2. Estão finalizadas para entrega final nos próximos dias as obras lineares C1 (Rua Anita Garibaldi) e F1 (Plínio Brasil Milano). Mais duas intervenções estão para iniciar nos próximos 30 dias: a obra linear I2, que cruza a Av. Sertório, e a obra linear D5, na Av. do Forte. O investimento total é de cerca de R$ 107 milhões provenientes do MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional) e contrapartida da prefeitura de cerca de R$ 1,3 milhão.

A visita de acompanhamento à obra de implantação do novo reservatório de drenagem R9 teve a presença do diretor-presidente da RGS Engenharia S.A. e diretor do Conselho de Administração do Consórcio ACA/RGS, responsável pela obra, Rafael Sacchi; do diretor-Geral do DMAE, Darcy Nunes dos Santos; da secretária adjunta de Serviços Urbanos, Luciane Freitas; do vereador Ramiro Rosário; e de coordenadores, diretores, gerentes e técnicos da Prefeitura e outros representantes do consórcio.

