Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

O Rio Grande do Sul registrou nesta segunda-feira (25) 95 novos casos da Covid-19, informou a SES (Secretaria Estadual da Saúde). Nas últimas 24 horas foram confirmados 17 óbitos pelo novo coronavírus. O total de casos confirmados chegou a 6.559 e o de óbitos a 197 em 258 municípios. O número estimado de pacientes curados no RS é de 4.689 (71,5% dos casos).

Os óbitos confirmados nesta segunda-feira são de residentes de:

– Alvorada (mulher, 71 anos)

– Caxias do Sul (homem, 58 anos)

– Doutor Maurício Cardoso (mulher, 76 anos)

– Passo Fundo (mulher, 77 anos)

– Santa Maria (mulher, 72 anos)

– Santo Ângelo (homem, 65 anos)

Em Bento Gonçalves, foram registrados dois novos óbitos: um homem de 24 anos (com doenças crônicas renais e reumatológicas) e um menino de 1 mês de idade. Ambos os pais da criança também testaram positivo. A criança nasceu prematura e é um caso que demanda maior análise, conforme a SES.

Em Porto Alegre foram quatro os novos óbitos registrados nesta segunda, todos eles homens, com idades de 69, 82, 85 e 88 anos.

Sapucaia do Sul teve dois óbitos novos: uma mulher de 59 anos e um homem de 62 anos.

Em Viamão foram três os óbitos novos: duas mulheres, de 38 e 68 anos, e um homem de 67.

Os novos casos confirmados nesta segunda para coronavírus são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Alvorada – 1

Antônio Prado – 1

Bento Gonçalves – 6

Bom Retiro do Sul – 1

Camaquã – 1

Carazinho – 1

Caxias do Sul – 1

Charqueadas – 1

Colorado – 1

Dom Pedrito – 1

Eldorado do Sul – 1

Estrela – 5

Farroupilha – 1

Formigueiro – 4

Frederico Westphalen – 3

Garibaldi – 1

Gaurama – 2

Guaíba – 1

Lajeado – 22

Mato Leitão – 1

Montenegro – 1

Nonoai – 1

Nova Bassano – 1

Novo Hamburgo – 4

Pelotas – 1

Porto Alegre – 3

Santa Cruz do Sul – 1

Santa Maria – 1

Sapiranga – 2

Sapucaia do Sul – 1

Serafina Corrêa – 1

Soledade – 1

Tapejara – 1

Três Passos – 1

Trindade do Sul – 5

Triunfo – 1

Vacaria – 1

Venâncio Aires – 12

A atualização teve ainda 5 casos excluídos por duplicidade.

