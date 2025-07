Rio Grande do Sul Megaoperação apreende quase 350 celulares em cinco presídios gaúchos

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2025

Ofensiva fez parte de mobilização simultânea em todos os Estados. (Foto: Rodrigo Borba/Polícia Penal)

Quase 350 celulares apreendidos, além de 162 carregadores e 187 chips, dentre outros itens proibidos para detentos. Esse foi o saldo da oitava fase da operação “Mute”, deflagrada em cinco presídios do Rio Grande do Sul por meio de uma iniciativa coordenada em todo o País pela Secretaria Nacional de Políticas Penais no período de 30 de junho e 4 de julho.

Trata-se da maior mobilização simultânea de revista em celas e pavilhões de presídios brasileiros, com o objetivo de coibir a comunicação ilícita de dentro das unidades prisionais. No mapa gaúcho o foco foram as seguintes instituições, conforme divulgado posteriormente pela Polícia Penal:

– Penitenciária Estadual de Venâncio Aires.

– Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas.

– Penitenciária Modulada Estadual de Montenegro.

– Penitenciária Modulada Estadual de Osório.

– Presídio Estadual de Porto Alegre.

A ofensiva contou com o envolvimento de 516 servidores das unidades prisionais, dos Grupos de Intervenção Rápida, do Grupo de Ações Especiais, do Departamento de Segurança e Execução Penal, do Departamento de Inteligência Penitenciária e dos canis. Também participaram policiais penais federais e, com suporte técnico, a Polícia Rodoviária Federal.

Titular da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), Jorge Pozzobom destacou que o Estado tem agido com foco na firmeza e eficiência na preservação da ordem, disciplina e segurança no âmbito do setor:

“O que acontece dentro dos muros dos presídios afeta quem está do lado de fora. Temos atuado com destreza no combate ao crime organizado, intensificando ações de segurança e investindo no aparelhamento das instituições que são fundamentais para essa engrenagem funcionar”.

O superintendente Sérgio Dalcol, por sua vez, chamou a atenção para o empenho da instituição para garantir a segurança no sistema prisional gaúcho e contribuir com a redução dos índices de criminalidade:

“O Rio Grande do Sul atua de forma integrada e articulada com o sistema prisional brasileiro no enfrentamento às organizações criminosas. A participação em mais uma Mute também demonstra a qualidade dos nossos servidores e das nossas equipes táticas”.

Etapas anteriores

– Primeira fase: 16 a 27 de outubro de 2023. Em 68 unidades prisionais de todo o País, o recolhimento de 1.166 aparelhos celulares e revistas em quase 56 mil indivíduos privados de liberdade.

– Segunda fase: 11 a 15 de dezembro de 2023. Apreendidos 1.294 aparelhos celulares em 114 estabelecimentos penais brasileiros, totalizando 75.672 apenados revistados.

– Terceira fase: 31 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024. Recolhidos 631 aparelhos em 87 estabelecimentos prisionais dos 26 Estados e do Distrito Federal.

– Quarta fase: 24 a 26 de abril de 2024, resultando na apreensão de 684 celulares em 102 penitenciárias de todo o País.

– Quinta fase: 24 a 26 de julho de 2024. Recolhidos 982 celulares em 115 estabelecimentos prisionais de todos os Estados. Participaram 3.463 policiais penais estaduais e federais, com 3.067 celas revistadas.

– Sexta fase: 20 a 27 de novembro de 2024. Revistadas 3.263 celas e apreendidos 623 celulares em 105 unidades prisionais de todo o País.

– Sétima fase: março de 2025. Apreendidos 224 celulares, 70 chips, 112 carregadores e outros materiais. Ao todo, 136 celas foram revistadas e 1.080 apenados foram movimentados.

(Marcello Campos)

