Rio Grande do Sul Em seis anos, o governo gaúcho destinou mais de R$ 1 bilhão a operações de desassoreamento e dragagem

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Retirada de 1,2 milhão de metros-cúbicos de sedimentos contribui para a navegação fluvial. (Foto: Felipe Fontoura/Arquivo Sedur)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No comando do Executivo gaúcho durante viagem do governador Eduardo Leite à Europa, seu vice Gabriel Souza detalhou o investimento estadual superior a R$ 1 bilhão em ações de desassoreamento e dragagem de rios, arroios e similares desde o início da atual gestão, em 2019. A manifestação foi feita no município de Taquari (Vale do Taquari), durante palestra a prefeitos do Consórcio dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal).

A fala abrangeu o programa “Desassorear RS” e iniciativas como a contratação de serviços de batimetria, permitindo a remoção de mais de 1,2 milhão de metros-cúbicos de sedimentos dos leitos de canais de grande importância para a navegação fluvial no Rio Grande do Sul, como é o caso do Guaíba.

“O Estado está investindo R$ 300 milhões para desassorear arroios e córregos, mais R$ 731 milhões em dragagens”, mencionou. “Quanto à batimetria, estamos lançando edital para fazer, ao todo, 18 blocos, com aporte de quase R$ 46 milhões. São ações para contribuir com a proteção contra cheias e garantir a navegabilidade”.

Saúde

Souza também falou sobre avanços promovidos na área da Saúde. “O governo tinha dificuldade de pagar folha, fornecedores e hospitais em dia. Quitamos as dívidas, que superavam R$ 1 bilhão. Além disso, investimos R$ 952 milhões, por meio do Programa Avançar, entre 2021 e 2024. Isso significa vidas salvas, diminuição de filas e melhorias expressivas na Saúde”, afirmou.

Foram abordados, ainda, os investimentos realizados na área de ensino, por meio de obras escolares e de programas como o “Agiliza na Educação” e “Todo Jovem na Escola”. O vice-governador enalteceu a destinação, desde 2019, de um montante superior a R$ 587 milhões na Região Metropolitana e outro, de R$ 28,4 milhões, na Região Carbonífera.

Segurança

Na segurança publica, Gabriel Souza enfatizou a redução histórica de indicadores criminais, lembrando que 2024 foi o ano mais seguro da história e que 2025 tem registrado resultados ainda melhores. Ao final, ele comentou a previsão de dois novos editais para melhorar o transporte metropolitano.

O primeiro é a concessão na Região Metropolitana, com o objetivo de reorganizar a rede. Já o segundo é o edital de bilhetagem conjunta entre Porto Alegre e demais municípios da Região Metropolitana, a fim de integrar o sistema da futura concessão.

Durante a apresentação, intitulada “Presente e futuro do RS: ações do Estado para Região Metropolitana e Carbonífera”, Gabriel falou sobre o Plano Rio Grande, cujo total de investimentos já ultrapassa R$ 8,3 bilhões. Liderado pelo governador Eduardo Leite, o plano é um programa de Estado criado para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/em-seis-anos-o-governo-gaucho-ja-destinou-mais-de-r-1-bilhao-a-operacoes-de-desassoreamento-e-dragagem/

Em seis anos, o governo gaúcho destinou mais de R$ 1 bilhão a operações de desassoreamento e dragagem

2025-07-05