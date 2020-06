Esporte A Confederação Brasileira de Futebol começou a liberar a terceira parcela de auxílio financeiro aos árbitros e assistentes

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







CBF libera 3ª parcela de apoio aos árbitros. (Foto: Reprodução/TV)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) começou a liberar a terceira parcela de auxílio financeiro aos árbitros e assistentes que pertencem ao quadro nacional, em função da paralisação do futebol no Brasil por conta da pandemia do coronavírus. Eles passam a receber mais uma taxa de jogo, calculada a partir da maior taxa paga para a categoria correspondente, num desembolso total de R$ 900 mil por parte da entidade.

Além de liberar um novo apoio, a CBF transformou as três parcelas pagas como antecipação em doação, não estando elas mais vinculadas ao reembolso dos valores em escalas futuras. Ao longo dos últimos três meses, foram repassadas R$ 2,7 milhões aos 479 integrantes aptos do quadro nacional de arbitragem.

“Essas medidas são mais uma demonstração do respeito que a CBF tem pela competência e dedicação dos árbitros brasileiros. Apesar da paralisação das competições, eles têm trabalhado muito em atividades de atualização e aperfeiçoamento e tenho certeza que estarão prontos a atuar quando o futebol voltar”, destaca Rogério Caboclo.

Ao longo das últimas semanas, por meio de aulas de vídeo, foram abordados lances de jogo, aspectos do VAR e as novas mudanças nas regras anunciadas pela IFAB. Além das questões teóricas, atendimento psicológico, em sessões individuais e coletivas, e instruções para manutenção do condicionamento físico foram disponibilizados aos integrantes da arbitragem.

Árbitros do RN

A Federação Norte-rio-grandense de Futebol confirmou que fará o segundo repasse de ajuda financeira a 37 árbitros e assistentes do quadro local. O valor para cada profissional é de R$ 220, e desta vez não será descontado em futuras taxas de arbitragem. A categoria está longe das atividades desde março, quando aconteceu a suspensão das competições devido à pandemia do novo coronavírus.

Em nota, o Sindicato de Árbitros de Futebol do Rio Grande do Norte destacou que “a FNF se sensibilizou e resolveu converter de adiantamento para apoio”, e que, portanto, “a categoria não precisará repor o valor recebido”. Também explicou que “o valor a ser repassado, em termos individuais, será menor”, tendo em vista que alguns árbitros que não receberam a primeira parcela vão ser beneficiados desta vez. A primeira parcela foi de R$ 300, em abril. O Sindafern informou que “na segunda parcela, todos os árbitros e assistentes aptos para as competições da FNF (37 dos 55, excetuando-se os 18 aptos da Seleção Nacional de Árbitros de Futebol, da CBF), receberão o benefício”. “Não posso virar as costas para esses profissionais que fazem o futebol ser mais justo todos os dias. Sei que estamos passando por um momento difícil e é necessário auxiliar os que vivem dessa categoria. Então, criamos esse Programa de Auxílio Financeiro (PAF), que não será descontado futuramente, diferente do criado pela CBF”, falou José Vanildo, presidente da FNF.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte