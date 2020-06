Esporte Campeão mundial com o Inter, Iarley conversa com as Gurias Coloradas

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2020

Iarley contou um pouco da sua trajetória até a conquista do Mundial em 2006 com o Colorado. (Foto: Reprodução de vídeo)

Multicampeão com o Inter, Iarley participou de uma videoconferência com todas as categorias das Gurias Coloradas na sexta-feira (12). O bate-papo durou cerca de uma hora.

Iarley contou um pouco da sua trajetória desde as categorias de base do Real Madrid até a conquista do Mundial em 2006 com o Colorado. Acumulando conquistas em todos os clubes pelos quais passou, Iarley salientou a importância do futsal e dos estudos para sua formação profissional, explanando sobre equilíbrio emocional, liderança dentro de campo e a preparação antes dos jogos, principalmente em dias de clássico.

“Foi muito gratificante! Fico muito feliz de poder bater este papo e tentar passar a minha experiência para elas. Espero ter agregado algo para a formação dessas atletas e que bom que pude ajudar de alguma forma”, ressalta Iarley. Iarley respondeu ainda a diversas perguntas do elenco e aconselhou as atletas a confiarem em seu potencial e estarem em constante aprendizado para evolução de suas carreiras. “Para nós que estamos em começo de formação é muito interessante ver tudo que ele pode nos passar, a motivação de sempre irmos buscar mais para nos aperfeiçoarmos. É uma inspiração poder ouvir a trajetória dele”, afirma Bia Gomes, atacante do Sub-18.

