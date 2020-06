A conferência online também contou com a participação dos representantes da CBF, Walter Feldman, secretário geral da instituição e Dr. Jorge Pagura, presidente da comissão médica e combate à dopagem. A conversa ainda recebeu o infectologista do Hospital Israelita Albert Einstein, Dr. Sérgio Wey e, representando os clubes, os médicos Rodrigo Hoffmeister (Internacional), Rodrigo Lasmar (Atlético-MG e Seleção Brasileira), Flávia Magalhães (América Futebol Clube), Fabiano Winckler (Chapecoense) e Luís Fernando Funchal (Avaí).

“Com muito orgulho recebemos esse convite de participar do primeiro webinar da área médica e será um prazer falar sobre o nosso protocolo, utilizado aqui no Grêmio”, cumprimentou o Dr. Márcio, antes de iniciar a apresentação do protocolo adotado pelo Clube, que contou com uma contextualização dos casos da Covid-19 no Rio Grande do Sul, higienização do centro de treinamento, orientação aos atletas e execução de atividades sob o rígido protocolo de prevenção à doença.