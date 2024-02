Política A convite do vice-presidente Geraldo Alckmin, ex-número 2 do Ministério da Justiça vai assumir Agência de Desenvolvimento Industrial

31 de janeiro de 2024

Capelli declarou que se sente "honrado e feliz" com o convite. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ex-secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, assumirá a presidência da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Cappeli foi indicado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), ao qual a ABDI está ligada. A informação foi confirmada pelo ministério.

Cappelli e Alckmin são do mesmo partido, o PSB. O ex-secretário atuou como braço-direito do ex-ministro da Justiça Flavio Dino, que deixou a pasta para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal.

O ex-secretário disse que “este é um desafio central do governo” Lula. “É a prosperidade que faz as pessoas confiarem na democracia”, afirmou, nas redes sociais.

Já Geraldo Alckmin divulgou um vídeo, ao lado de Capelli anunciando o que chamou de “conquista importante para o nosso time”. Ele destacou a formação do novo presidente da ABDI em administração pública.

“Agora, ele chega para trazer todo o seu conhecimento, espírito público e sua capacidade para os ajudar a desenvolver a nova política industrial”, disse Alckmin.

Capelli declarou que se sente “honrado e feliz” com o convite. Ressaltou que terá como desafio colocar o Brasil no caminho do desenvolvimento, com justiça social.

“O que ajuda a estabilizar a democracia brasileira é o desenvolvimento. Fazer o Brasil voltar a crescer, a se desenvolver e gerar empregos industriais”, disse.

A agência era presidida por Igor Calvet, que deixou o cargo em setembro do ano passado. Hoje, está à frente do órgão, interinamente, Cecília Vergara. Capelli deve receber cerca de R$ 40 mil por mês de salário.

Capelli foi interventor na segurança pública do Distrito Federal, após os ataques golpistas do 8 de Janeiro de 2023, cargo que ocupou por um mês, e chefe interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República.

Antes de deixar a secretaria executiva do Ministério da Justiça, ele saiu de férias no começo de janeiro. Ele tinha o futuro incerto na pasta com o anúncio do novo ministro Ricardo Lewandowski.

A ABDI foi criada em 2005, durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com um orçamento de R$ 220 milhões este ano, a agência formula e executa ações voltadas para o desenvolvimento do setor produtivo nacional.

Entre as missões da ABDI, destaca-se a transformação digital das empresas. Para atingir esse objetivo, a agência atua no estímulo à adoção de novas tecnologias, à criação de novos modelos de negócios e à consolidação da política de neoindustrialização, com atenção especial à economia sustentável e à indústria verde.

