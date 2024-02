Ciência Helicóptero Ingenuity da Nasa se aposenta após 72 voos incríveis e um pouso de emergência em Marte

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2024

O primeiro voo feito por Ingenuity aconteceu em 19 de abril de 2021, marcando um momento histórico na aviação interplanetária. Foto: Nasa/Divulgação O primeiro voo feito por Ingenuity aconteceu em 19 de abril de 2021, marcando um momento histórico na aviação interplanetária. (Foto: Nasa/Divulgação) Foto: Nasa/Divulgação

O helicóptero Ingenuity da Nasa tem estado bastante ocupado explorando Marte nos últimos três anos. Agora, após completar 72 voos bem-sucedidos pelo Planeta Vermelho, a pequena aeronave está oficialmente se aposentando.

No dia 18 de janeiro, a equipe do Ingenuity planejou um voo vertical curto para determinar a localização do helicóptero após um pouso de emergência feito no dia 6 de janeiro. O plano incluía subir até uma altura de 12 metros, para logo em seguida descer até a superfície. Contudo, faltando apenas um metro para pousar, o Ingenuity perdeu o contato com o rover, responsável por retransmitir as comunicações do helicóptero para a Terra.

Ao reestabelecer a comunicação no dia seguinte, a equipe da Nasa teve uma má notícia: imagens mostraram que uma ou mais hélices rotativas sofreram danos durante o pouso, o que impossibilitou Ingenuity de voar novamente.

Um pioneiro

O primeiro voo feito por Ingenuity aconteceu em 19 de abril de 2021, marcando um momento histórico na aviação interplanetária. E mesmo com a aposentadoria, o legado do helicóptero continuará a influenciar futuras missões espaciais.

Bil Nelson, administrador da Nasa, fez um anúncio público sobre a aposentadoria de Ingenuity em um vídeo publicado nas redes sociais. Ele referiu-se à aeronave como o “pequeno helicóptero que podia”, e elogiou a sua contribuição para o avanço da exploração espacial.

“O Ingenuity preparou o caminho para voos futuros em nosso sistema solar e está liderando o caminho para missões humanas mais inteligentes e seguras para Marte e além“, disse Nelson.

Embora agora aposentado, o Ingenuity certamente fez história e seu legado inspirará missões futuras para explorar ainda mais o misterioso Planeta Vermelho.

Triunfos e desafios

Ao longo de uma missão prolongada que durou quase 1.000 dias marcianos, mais de 33 vezes mais do que o planejado originalmente, o Ingenuity foi atualizado com a capacidade de escolher autonomamente locais de pouso em terrenos traiçoeiros, lidar com um sensor morto (o inclinômetro parou de funcionar após muitas noites extremamente frias), limpar-se após tempestades de poeira, operar a partir de 48 locais de pouso diferentes, realizas três pousos de emergência e sobreviver ao frio do inverno marciano.

Projetado para operar na primavera, o Ingenuity não conseguia ligar seus aquecedores durante a noite durante as épocas mais frias do inverno, resultando no congelamento e reinicialização periódica do computador de voo. Essas “quedas de energia” exigiram que a equipe redesenhasse as operações de inverno do helicóptero para continuar voando.

