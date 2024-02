Tecnologia Apple revoluciona a APP Store com mudanças inéditas

31 de janeiro de 2024

Aplicativos App Store devem seguir as novas regras da União Europeia.

A Apple anunciou mudanças inéditas em seu sistema operacional, iOS, no navegador Safari e na loja de aplicativos App Store a fim de seguir novas regras da União Europeia (UE).

Ocorre que vários países do grupo europeu têm imposto algumas limitações a grandes empresas de tecnologia para oferecer mais escolha aos consumidores, promovendo assim uma competição justa no mercado.

A partir de agora, os clientes da Apple na União Europeia poderão baixar aplicativos e fazer compras fora da App Store pela primeira vez.

Isso significa que eles terão mais liberdade para escolher como querem usar seus dispositivos. Além disso, será possível usar sistemas de pagamento diferentes e escolher facilmente um novo navegador padrão.

Essas mudanças são históricas para a Apple, que sempre foi conhecida por ter um sistema fechado em seus iPhones, iPads e Macs. No entanto, a partir de março deste ano, os 27 países da União Europeia terão acesso a essas opções ampliadas.

A Apple também está permitindo que os desenvolvedores criem e distribuam seus aplicativos em outros sistemas operacionais, não apenas no iOS.

Isso abre novas oportunidades e dá mais flexibilidade aos criadores de aplicativos, que agora podem pedir recursos para se comunicar entre diferentes plataformas.

Mas segundo que informou a Apple todos os apps ou adereços instalados fora app store ainda irão passar por uma verificação da App Store, assim a empresa ainda visa manter a qualidade e segurança de seus sistemas.

Navegador padrão e jogos

No navegador Safari, a Apple está introduzindo uma nova tela de escolha de navegadores padrão, como Chrome e Firefox.

Essa tela aparecerá quando os usuários abrirem a página pela primeira vez no iOS 17.4, proporcionando mais opções aos usuários desde o início.

A Apple também está seguindo as diretrizes da UE permitindo pagamentos fora do seu ecossistema. Isso inclui o uso de links externos e a utilização do próprio iPhone para pagamentos por aproximação.

Nos jogos, as mudanças permitem que os desenvolvedores incorporem diferentes sistemas de compra, como chatbots e plug-ins, nos streamings.

Essas transformações estão marcando uma nova era para a Apple na União Europeia, demonstrando um compromisso com a inovação, a liberdade de escolha do consumidor e a promoção de uma concorrência saudável no mercado de tecnologia.

