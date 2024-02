Tecnologia Como o superaquecimento prejudica o desempenho do processador?

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Atualmente, o limite térmico dos principais CPUs, tanto Intel quanto AMD, é de 100ºC. Foto: Reprodução Atualmente, o limite térmico dos principais CPUs, tanto Intel quanto AMD, é de 100ºC. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Todo aparelho eletrônico aquece como resultado do próprio processo físico de transmissão e transformação de corrente elétrica. Entretanto, se o calor gerado for excessivo, o superaquecimento pode prejudicar o funcionamento desses equipamentos, principalmente os mais sensíveis como os processadores de PCs, resultando em lentidão ou até a inutilização do componente.

No caso específico dos computadores domésticos, vários motivos podem resultar no superaquecimento, da aplicação errada da pasta térmica até a operação em ambientes muito quentes. Por essa razão, é importante conhecer os principais problemas gerados pelo aquecimento excessivo, possibilitando reconhecer quando é a hora de abrir seu PC para uma limpeza ou levá-lo para a manutenção.

Thermal Throttling

O problema mais comum em PCs, principalmente notebooks, é o thermal throttling. Ele ocorre quando o processador reduz bruscamente a sua velocidade para evitar danos por superaquecimento. De maneira geral, essa limitação térmica é mais um mecanismo de segurança que um problema de fato.

Todos os chips de computador, e isso inclui os processadores, são dimensionados para trabalhar com segurança a até uma dada temperatura em uso prolongado. Atualmente, o limite térmico dos principais CPUs, tanto Intel quanto AMD, é de 100ºC, com alguma margem de erro, mas trabalhar constantemente nessas temperaturas pode levar a outros problemas.

Quando os sensores instalados nos processadores identificam temperaturas acima do limite térmico, o thermal throttling é ativado e reduz drasticamente a corrente elétrica da CPU. De maneira geral, esse processo acontece quando ocorrem picos de no processador, que podem ser resultado de falhas de projeto, fontes de baixa qualidade ou programas muito exigentes mal otimizados para aquele sistema.

Na prática, o mecanismo de segurança é mais perceptivo em jogos, quando ocorrem alguns “engasgos”, mas eles não são necessariamente preocupantes. Geralmente, reduzir algumas configurações mais dependentes de CPU, como quantidade de elementos e personagens visíveis na tela, costuma resolver.

Travamentos e telas azuis

Os travamentos acontecem quando o sistema operacional congela completamente, não sendo possível nem encerrar os programas ou desligar o PC sem cortar a alimentação completamente. Uma variação um pouco mais comum – mas igualmente preocupante – dos travamentos são as famigeradas Telas Azuis da Morte (Blue Screen of Death / BSOD).

Desde que as fabricantes de processadores implementaram o thermal throttling como mecanismo de segurança, as telas azuis e travamentos por superaquecimento se tornaram menos comuns. Atualmente, a maioria desses erros estão relacionados a falhas específicas de outros componentes, drivers desatualizados ou falhas na instalação de atualizações do sistema.

Os travamentos por aquecimento excessivo só ocorrem quando o sistema não é compatível com thermal throttling, ou quando essa trava de segurança ainda não é suficiente para reduzir as temperaturas. Neste último caso, a tela azul é um forte indicativo de que CPU ou algum componente da placa-mãe podem estar danificados, resultando em correntes mais altas do que as configuradas para aquele processador.

Algumas ferramentas de monitoramento de temperatura podem ajudar a identificar se esse é o caso do seu sistema. Muitos notebooks mais novos, principalmente os modelos profissionais ou gamer, já trazem programas pré-instalados que auxiliam a acompanhar a temperatura, como o Alienware Control Center, Lenovo Vantage ou ROG Armoury Crate.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/como-o-superaquecimento-prejudica-o-desempenho-do-processador/

Como o superaquecimento prejudica o desempenho do processador?

2024-01-31