Rio Grande do Sul Governador gaúcho faz apelo para moradores do Vale do Taquari em decorrência do aumento da intensidade das chuvas

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

"Ainda nesta noite, saiam das suas casas", disse o governador Eduardo Leite. Foto: Reprodução/X "Ainda nesta noite, saiam das suas casas", disse o governador Eduardo Leite. (Foto: Reprodução/X) Foto: Reprodução/X

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Devido à elevação do Rio Taquari, o governador Eduardo Leite utilizou redes sociais para advertir que o curso d’água atingirá, durante a madrugada desta quinta-feira (2), os níveis observados em setembro do ano anterior, ou até mesmo ultrapassando tais medidas.

Por conseguinte, Leite dirigiu-se às populações dos municípios de Santa Tereza, Muçum, Roca Sales, Encantado, Estrela, Lajeado, e demais localidades ao longo do percurso do Rio Taquari, solicitando que procurem refúgio em locais seguros.

“Aconselho veementemente que, nesta noite, abandonem suas residências e busquem abrigo seguro”, enfatizou o governador. Conforme ressaltado pelo chefe do Executivo estadual, devido à quantidade de precipitação, prevê-se que o nível atinja essas alturas extraordinárias ainda durante a madrugada.

Anteriormente, o Serviço Geológico Nacional divulgou um comunicado indicando um considerável aumento nos níveis das águas na Bacia do Rio Taquari até o final do dia.

De acordo com as projeções, o Taquari poderá atingir alturas superiores às observadas durante as cheias de 2023. O alerta abrange as próximas seis horas em diferentes municípios do Vale do Taquari.

Conforme o informativo, em Muçum, prevê-se que o rio alcance a marca de 30 metros e 27 centímetros, enquanto o nível de inundação é estabelecido em 18 metros. Em Estrela e Lajeado, a previsão é de 30 metros e 95 centímetros, contudo, já há registros de inundações a partir de 19 metros.

🚨🚨URGENTE! ALERTA PARA O VALE DO TAQUARI! pic.twitter.com/3kRNVP8PrY — Governo do Rio Grande do Sul (@governo_rs) May 2, 2024

2024-05-01