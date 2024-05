Tecnologia WhatsApp Beta no iPhone mostra quem esteve online há pouco tempo

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Por se tratar de uma função ainda em testes, nem todos os participantes do programa Beta no iPhone a recebem de uma só vez. Foto: Reprodução

Quem usa o WhatsApp Beta no iPhone deve receber uma novidade após atualizar o aplicativo: agora, o mensageiro passa a mostrar contatos que estiveram online recentemente. A novidade já havia estreado na versão de testes do mensageiro para Android.

Não há muito segredo: se a função já estiver disponível para você, basta tocar no botão de iniciar uma nova conversa para ver na lista pessoas que ficaram online há pouco tempo. Elas aparecem em destaque, em um menu chamado “Online recentemente”, acima da lista geral de contatos e logo abaixo das várias opções de nova mensagem que o Zap possui.

O recurso foi encontrado na versão 24.9.10.71 Beta do WhatsApp para iOS pelo time do site WABetaInfo, que antecipa muitas novidades do aplicativo de mensagens mais usado do planeta.

Quando estreia?

Por se tratar de uma função ainda em testes, nem todos os participantes do programa Beta no iPhone a recebem de uma só vez. Além disso, também não há qualquer previsão de quando a Meta vai liberar a função para o público.

O fato de ela começar a ser distribuída para testadores de Android e iPhone pode ser um indicativo de maturidade da função, então quem sabe ela pinta para o público nas próximas semanas.

Discador

Além de receber diversos ajustes para os canais, o WhatsApp também está trazendo uma novidade importante na versão beta 2.24.9.28 liberada para Android. Isso porque o aplicativo agora ganhou um discador proprietário que pode ser acionado na página de chamadas. Com isso, os usuários poderão fazer chamadas de voz ou vídeo sem precisar agendar o número do contato.

Essa funcionalidade é muito importante para empresas e entregadores, sendo que esse era um feedback bem antigo fornecido pelo público beta. Essa novidade também marca uma mudança importante no foco do WhatsApp, uma vez que ela deixa o aplicativo menos dependente do discador proprietário do smartphone.

Como esperado, o mensageiro reforça que todas as chamadas feitas por meio de sua plataforma contam com criptografia de ponta a ponta. Neste primeiro momento, a novidade deve ser usada apenas por um número limitado de usuários dentro da versão beta, mas isso pode mudar em compilações futuras.

