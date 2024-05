Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite decreta estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











O decreto destaca que o Estado é atingido por chuvas intensas, alagamentos, enxurradas e vendavais de grande intensidade. Foto: Lauro Alves/Secom O decreto destaca que o Estado é atingido por chuvas intensas, alagamentos, enxurradas e vendavais de grande intensidade. (Foto: Lauro Alves/Secom) Foto: Lauro Alves/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) da noite dessa quarta-feira (1°) publicou o Decreto 57.596, que “declara estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul afetado pelos eventos climáticos de chuvas intensas ocorridos a partir de 24 de abril de 2024”. O decreto destaca que o Rio Grande do Sul é atingido por chuvas intensas, alagamentos, granizo, inundações, enxurradas e vendavais de grande intensidade, sendo classificados como desastres de Nível III – caracterizados por danos e prejuízos elevados.

Os eventos meteorológicos ocasionaram “danos humanos, com a perda de vidas, e danos materiais e ambientais, com a destruição de moradias, estradas e pontes, assim como o comprometimento do funcionamento de instituições públicas locais e regionais e a interdição de vias públicas”, descreve o decreto assinado pelo governador Eduardo Leite.

Com a entrada em vigor, fica decretado que órgãos e entidades da administração pública estadual, observadas suas competências, prestarão apoio à população nas áreas afetadas em decorrência dos eventos, em articulação com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Acrescenta ainda que poderá ser encaminhada solicitação semelhante por municípios, que serão avaliadas e homologadas pelo Estado.

O Decreto 57.596, “que vigorará por 180 dias, também usa o padrão da Codificação e Classificação Brasileira de Desastres (Cobrade), informando que o Estado atingiu o código 1.3.2.1.4 (chuvas intensas dentro de tempestades)”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governador-eduardo-leite-decreta-estado-de-calamidade-publica-por-conta-das-cheias-no-rio-grande-do-sul/

Governador Eduardo Leite decreta estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul

2024-05-01