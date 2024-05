Rio Grande do Sul Lula visita o Rio Grande do Sul para verificar a situação do Estado e anunciar medidas de apoio do governo federal

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Lula foi recebido pelo governador Eduardo Leite em Santa Maria

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita o Rio Grande do Sul nesta -feira (2) para acompanhar a situação do Estado em razão das fortes chuvas que castigam a população gaúcha e anunciar medidas de apoio do governo federal.

Acompanhado de ministros, Lula desembarcou em Santa Maria, na Região Central, por volta das 10h30min desta quinta. Ele foi recebido pelo governador Eduardo Leite e por outras autoridades.

“Iremos trabalhar para salvar vidas e criar as condições para a recuperação do Estado”, disse Leite ao encontrar o presidente.

O petista deve sobrevoar algumas áreas atingidas pelas enchentes. “Nós vamos colocar no Rio Grande do Sul quantos homens forem necessários para ajudar”, declarou Lula. Ele afirmou que irá “ajudar de forma efetiva a diminuir o sofrimento das pessoas”.

