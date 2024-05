Rio Grande do Sul Rio Taquari bate recorde de cheia e supera 30 metros pela primeira vez na história

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

A região é atingida, há dias, por uma forte e persistente chuva que alaga cidades, destrói casas e pontes e já deixou pelo menos 10 pessoas mortas. Foto: Reprodução/Redes Sociais

O Rio Taquari bateu, na noite desta quarta-feira (1º), a marca de 30 metros de cheia pela primeira vez em sua história. O número foi registrado nas cidades de Lajeado e Estrela, que ficam localizadas no Vale do Taquari. A região é atingida, há dias, por uma forte e persistente chuva que alaga cidades, destrói casas e pontes e já deixou pelo menos 10 pessoas mortas.

Em Lajeado, a prefeitura da cidade registrou a marca de 30,15 metros às 21h30min desta quarta. Já em Estrela, a marca de 30,20 foi batida às 21h. A previsão é de que o Rio Taquari siga subindo e atinja a marca de 32 metros. A subida rápida do rio configura o “pior momento” das chuvas no estado, segundo o governo gaúcho.

Estado crítico

O governo do Rio Grande do Sul alerta para o “pior momento” por conta das fortes chuvas que atingem o estado. O aviso foi publicado pelo governador Eduardo Leite na rede social X na noite desta quarta-feira (01).

Segundo o vídeo, a situação na região do Vale do Taquari é crítica por conta da cheia do Rio Taquari. Segundo Leite, as cidades com maior chance de transbordamentos são Santa Teresa, Muçum, Rosa Sales, Encantado, Estrela, Lajeado. O aviso referenda uma fala do governador em coletiva mais cedo, onde ele disse se tratar do pior desastre da história do Rio Grande do Sul.

