Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

Grupo tem 28 especialistas, divididos em sete de equipes de quatro integrantes. (Foto: Divulgação/CBM-SC)

O governo de Santa Catarina enviou ao Rio Grande do Sul, nas últimas horas, um grupo de 28 bombeiros especialistas em operações de busca e resgate em cenários de enchente e enxurrada. Divididos em sete equipes de quatro integrantes, os profissionais receberam incumbências como a de auxiliar os colegas gaúchos na localização de desaparecidos, que chegam a 21 em cidades atingidas nesta semana pelas chuvas em excesso. Outras dez pessoas morreram.

De acordo com a atualização estatística mais recente, divulgada pela Defesa Civil estadual às 18h dessa quarta-feira (1º), os indivíduos ainda não encontrados residem em cinco cidades: Candelária (8), Encantado (6), Roca Sales (4), São Vendelino (2) e Salvador do Sul (1). Vale lembrar que quatro pessoas continuam em tal situação desde setembro do ano passado, quando temporais seguidos de enchentes e outros transtornos atingiram o Estado.

A mesma equipe foi mobilizada no início deste mês, devido à ocorrência de temporais na Grande Florianópolis e outras regiões catarinense. Na ocasião, os bombeiros realizaram atendimentos envolvendo quedas de árvores em residências ou vias públicas e, sobretudo, resgate de pessoas ilhadas em locais de difícil acesso.

Helicópteros

No Rio Grande do Sul, dois helicópteros da Força Aérea Brasileira (FAB) já sobrevoam as regiões de Santa Cruz do Sul, Sinimbu e Candelária em busca de vítimas. O Comando de Aviação do Exército detalhou que as aeronaves saíram de Taubaté (SP) com destino a Porto Alegre, transportando 16 militares, dentre os quais integrantes do grupo de Busca e Salvamento da Aviação do Exército.

A missão é similar à que foi delegada aos bombeiros do Estado vizinho. Equipada com óculos de visão noturna), a força-tarefa atua em serviços de busca não apenas durante as manhãs e tardes, pois o aparelho amplia as possibilidades de aproveitamento de voos noturnos com baixa luminosidade, incluindo-se o pouso em áreas não preparadas do ponto-de-vista da iluminação regulamentar.

Os especialistas engajados às operações pedem que pessoas ou grupos em situação de risco de vida utilizem durante a noite ou madrugada a lanterna do telefone celular ou algum outro dispositivo luminoso para sinalizar a presença no local por onde passam as aeronaves de resgate.

Em uma das ações de apoio nessa quarta-feira, a FAB resgatou na cidade de Candelária uma família que estava isolada em uma casa sob risco de desabamento. Elas foram retiradas do local com o uso de uma corda especial e transportadas até Santa Cruz do Sul.

(Marcello Campos)

