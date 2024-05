Tecnologia Usuários do WhatsApp no Android não conseguem enviar vídeos graças ao novo bug

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A Meta ainda não se manifestou sobre o problema e assim é difícil dizer quando exatamente a situação deve normalizar. Foto: Reprodução A Meta ainda não se manifestou sobre o problema e assim é difícil dizer quando exatamente a situação deve normalizar. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

De acordo com relatos de usuários do Reddit, o WhatsApp para Android parece estar sofrendo com um novo bug que tem impedido seus usuários de enviarem vídeos pelo aplicativo. Ao que tudo indica, o problema surgiu após uma nova atualização para o aplicativo.

Alguns sites testaram e o problema se manteve. Nem todos foram atingidos, mas muitos ficaram impossibilitados de enviar arquivos de vídeos, que carregavam por bastante tempo até dar um aviso na tela que pedia para que o usuário tentasse enviar novamente mais tarde ou para escolher um novo arquivo, apesar de que o problema persistia.

O site 9to5google fez alguns testes e confirmou a existência do problema e, de acordo com ele, o problema durou por aproximadamente 24 horas. A mensagem em questão que aparece em um pop-up depois de algumas tentativas é a seguinte: “Não é possível enviar este vídeo. Escolha um vídeo diferente e tente novamente”.

Esse problema parece ser único para vídeos, pois ao tentar enviar fotos e outros tipos de arquivos, como documentos, o aplicativo não mostrou nenhuma dificuldade.

Embora o problema esteja presente na atualização v2.24.9.34 para os usuários comuns, o site também mencionou que a versão beta mais recente do WhatsApp parece ter sofrido também com o novo bug. A Meta ainda não se manifestou sobre o problema e assim é difícil dizer quando exatamente a situação deve normalizar.

Caso esteja com o problema, é possível retroceder para a versão 2.24.8.85 do mensageiro. Isso deve resolver, mas não deve demorar muito para voltar ao normal já na nova atualização. No começo do ano, o WhatsApp do iOS também sofreu com bugs. Além de outros bugs que incomodaram bastante.

China

A Apple removeu,em abril, o WhatsApp e o Threads, ambos da Meta, da App Store na China após receber ordens do governo chinês, que citou preocupações com a segurança nacional. “A Administração do Ciberespaço da China ordenou a remoção desses aplicativos da loja da China com base em suas preocupações com a segurança nacional”, disse a Apple. “Somos obrigados a seguir as leis dos países em que operamos, mesmo quando não concordamos”, disse a empresa.

A remoção dos aplicativos sugere uma intolerância crescente por parte do governo chinês em relação aos serviços de mensagens estrangeiros que estão fora de seu controle. O Telegram e Signal também foram removidos da loja. Outros aplicativos da Meta, incluindo Facebook, Instagram e Messenger, permaneciam disponíveis para download, de acordo com verificações da Reuters.

Não ficou claro como WhatsApp e o Threads podem ter causado preocupações de segurança para as autoridades chinesas. Segundo o jornal New York Times, o governo chinês encontrou conteúdo sobre o presidente, Xi Jinping, que violava as leis de segurança cibernética.

A Meta se recusou a comentar e encaminhou os questionamentos à Apple.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/usuarios-do-whatsapp-no-android-nao-conseguem-enviar-videos-gracas-ao-novo-bug/

Usuários do WhatsApp no Android não conseguem enviar vídeos graças ao novo bug

2024-05-01