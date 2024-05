Tecnologia iPhone, Samsung, Xiaomi: saiba como rastrear seu celular

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

No caso do iPhone, é possível localizar o aparelho mesmo se ele estiver desligado. Foto: Reprodução

Só quem teve o celular roubado ou perdido sabe como é assustador imaginar um desconhecido tendo acesso aos seus dados e contas bancárias. Além disso, é difícil ficar sem o dispositivo por perto para se comunicar, trabalhar e resolver problemas do dia a dia. Felizmente, existem ferramentas que permitem o rastreio do aparelho, permitindo que você o encontre no caso de perda.

Caso tenha sido roubado, é recomendado que realize um boletim de ocorrência em uma delegacia, informando o local indicado pelo app de rastreamento durante o atendimento.

Android

Baixe o app Encontre Meu Dispositivo na Play Store ou acesse o site myaccount.google.com/find-your-phone;

Faça o login com a conta do Google

Toque no dispositivo que você quer localizar

Se for identificado, a localização do aparelho será mostrada em um mapa, juntamente com seu nível de bateria.

Nesta tela, é possível escolher três opções, que são ativadas remotamente:

Tocar som: emite um alarme sonoro do celular. Pode ser útil para localizar o aparelho em situações em que ele foi perdido.

Proteger o dispositivo: ao ativar essa opção, seu aparelho será bloqueado e a conta do Google desconectada. Ainda será possível manter o rastreamento ativo.

Limpar o dispositivo: apaga todos os dados do aparelho, impedindo sua localização. Use apenas se você tiver certeza de que não poderá mais recuperar o celular.

Samsung

Acesse o site smartthingsfind.samsung.com ou use o aplicativo SmartThings, disponível para Android e iOS.

Acesse sua conta Samsung;

Selecione o dispositivo perdido ou roubado e veja sua localização

Tal como o aplicativo do Google, você também pode acionar alguns recursos à distância, como reproduzir som, bloquear o aparelho e apagar dados. Contudo, há mais opções aqui, como fazer backup, recuperar as últimas chamadas ou mensagens e prolongar a duração da carga da bateria, para garantir que o aparelho fique ligado por mais tempo, permitindo seu rastreio.

iPhone

Acesse o site icloud.com/find ou use o app Buscar em outro aparelho da Apple;

Clique em “Iniciar sessão” e entre com seu Apple ID;

Selecione o dispositivo desejado;

Veja a localização do iPhone no mapa.

No caso do iPhone, é possível localizar o aparelho mesmo se ele estiver desligado.

Xiaomi

Acesse o site i.mi.com;

Faça o login com a conta Xiaomi;

Selecione “Encontrar dispositivo”;

A ferramenta permite localizar o celular, fazer seu bloqueio remoto e emitir um alerta sonoro.

