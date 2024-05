Tecnologia Android 15: conheça os recursos que tornarão seu celular mais rápido e seguro

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

O principal deles, que estará disponível a dispositivos com Android 10 ou superior, é o bloqueio automático ao detectar um furto. Foto: Google/Divulgação

Desde que anunciou novidades do Android 15 em sua conferência anual, Google I/O, a nova versão do sistema operacional mais popular do mundo se tornou alvo de muito burburinho. Embora ainda não tenha uma data de lançamento específica, sua versão final está esperada para o período entre agosto e outubro.

Além dos recursos apresentados no Google I/O, muitas das novas funções já foram experimentadas em primeira mão por desenvolvedores e jornalistas que tiveram acesso à versão beta do Android 15.

Fazendo amplo uso de inteligência artificial e prometendo melhorias significativas em produtividade, segurança e desempenho, o Android 15 deve ser um marco na evolução do sistema operacional. Conheça alguns de seus principais recursos:

“Modo ladrão”

O Android 15 trará novos recursos contra roubo inspirados na ação das “gangues de bicicleta” do Brasil. O principal deles, que estará disponível a dispositivos com Android 10 ou superior, é o bloqueio automático ao detectar um furto. Quando a IA do celular identifica uma mudança de movimento abrupta, seguida de um padrão de velocidade, a tela do dispositivo será bloqueada para acesso. Também será possível impedir que ladrões forcem uma reinicialização e o configurem sem ter acesso às suas credenciais.

Fraudes e golpes

O sistema operacional reforça a proteção contra fraudes e golpes, utilizando inteligência artificial para escanear e sinalizar comportamentos suspeitos. Mensagens contendo senhas de uso único agora são ocultadas do sistema de notificações, dificultando interceptações. Além disso, o recurso identifica em tempo real falas que pedem ações durante uma ligação feita por número desconhecido e alerta o usuário de que se trata de um golpe.

Proteção de app

Essa funcionalidade permite aos usuários manter aplicativos sensíveis, como os de saúde ou bancários, protegidos atrás de uma segunda camada de autenticação, garantindo uma segurança adicional para dados confidenciais. Quando seu Espaço Privado está bloqueado, os aplicativos ficam ocultos da exibição recente, notificações, configurações e outros aplicativos.

Aplicativos maliciosos

O Android 15 terá uma série de camadas de defesa contra aplicativos mal-intencionados. Agora, eles não podem mais se esconder atrás de outros aplicativos ou se sobrepor de forma invisível. Além disso, há mudanças para prevenir a exploração de intenções, frequentemente usadas por malwares.

Conectividade

O Android 15 expande as capacidades de conectividade via satélite, permitindo que mensagens de texto sejam enviadas por esse meio, o que antes era limitado apenas para uso em emergências. A interface passará a avisar quando o usuário estiver conectado via satélite.

