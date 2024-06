Brasil Sucesso na década de 1980, cantor Nahim morre aos 71 anos

O cantor fez sucesso nos anos 1980 Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Nahim Jorge Elias Júnior morreu na manhã desta quinta-feira (13), aos 71 anos, na sua casa em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. A suspeita é de que ele tenha caído da escada e batido a cabeça.

O corpo foi localizado após uma equipe de telefonia, que fazia um reparo em um poste, avistá-lo caído na sala. A Polícia Militar foi acionada, e a porta da residência teve que ser arrombada para a entrada dos agentes. A causa da morte será investigada.

Natural de Miguelópolis, no interior de São Paulo, o cantor fez sucesso nos anos 1980, quando frequentava programas de auditório e foi grande vencedor do quadro “Qual É a Música?”, do Programa Silvio Santos, no SBT.

O artista ganhou projeção nacional com os hits “Cala Essa Boca”, “Dá Coração”, “Coração de Melão” e “Taka Taka”. Ao todo, foram mais de 14 discos gravados.

Ao longo da carreira, Nahim participou de diversos programas de televisão, entre eles “A Fazenda”, reality show da TV Record. Em 2020, ele se candidatou a vereador por São Paulo, mas não foi eleito.

