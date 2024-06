Tecnologia Instagram prepara botão para compartilhar stories no WhatsApp

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Além disso, a Meta prepara o caminho reverso, para você compartilhar as publicações do WhatsApp Status no Instagram. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Instagram e o WhatsApp tendem a ficar ainda mais próximos no futuro. É o que mostra um vazamento divulgado no domingo (9) de um botão para compartilhar stories da rede social de fotos e vídeos direto para a plataforma de publicações efêmeras do mensageiro.

Ainda em desenvolvimento, a novidade deu as caras no perfil do desenvolvedor Alessandro Paluzzi, conhecido por antecipar novos recursos de serviços da Meta. Dessa vez, ele apresentou uma captura de tela do Instagram Stories com um botão para compartilhar a publicação no WhatsApp.

Não há muitos detalhes sobre a integração até o momento. Contudo, acredita-se que terá um funcionamento similar ao botão para enviar as fotos e vídeos que duram apenas 24 horas para o Facebook, que encaminha o próprio story para a rede social vizinha com um único toque.

Aparentemente, o recurso funciona apenas em publicações próprias, sem a permissão para compartilhar fotos e vídeos de terceiros para o seu WhatsApp. Em outras palavras: seria possível enviar apenas stories que você submeteu ao seu perfil do Instagram para o mensageiro.

Além disso, a Meta prepara o caminho reverso, para você compartilhar as publicações do WhatsApp Status no Instagram.

Ainda não há previsão de lançamento da integração entre as duas plataformas em todos os perfis nos dois apps.

Além de levar a publicação de uma rede para outra, a Meta começou a distribuir uma nova forma de ordenar os Status no WhatsApp. Com a mudança, os posts efêmeros passam a seguir uma prioridade por contatos frequentes e outros fatores, sem se limitar à ordem cronológica.

A empresa ainda trabalha em uma opção para enviar fotos em HD por padrão no iPhone, uma IA para criar imagens nas conversas e uma tela com estatísticas do canal para administradores.

Anúncios

Em outra frente, o Instagram implementou um mecanismo que obriga a exibição de anúncios por alguns segundos antes de ver outras publicações. Conhecido como “ad break”, o recurso foi reportado por algumas pessoas nos últimos dias depois de rolarem pela linha do tempo da rede social de fotos e vídeos da Meta.

Durante a contagem regressiva, as pessoas são impedidas de pular o anúncio, assim como acontece com a publicidade inicial ao assistir um vídeo do YouTube sem o Premium. Só após a conclusão do tempo estipulado que o Instagram permite a passagem para a publicação seguinte.

Pelo X, o entusiasta de tecnologia e fotógrafo Dan Levy chegou a compartilhar a captura de tela da descrição do “ad break”. Segundo a Meta, “os intervalos comerciais são uma nova maneira de ver anúncios no Instagram. Às vezes, você pode precisar visualizar um anúncio antes de continuar navegando.”

Reclamações de usuários surgiram tanto no X (ex-Twitter) quanto no Reddit. Contudo, ainda não está claro como o recurso está sendo implementado. Também não há informações sobre uma configuração para desativar o intervalo comercial no app, mesmo que com a contratação de um pacote como acontece com o YouTube Premium. As informações são do site Canaltech.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/instagram-prepara-botao-para-compartilhar-stories-no-whatsapp/

Instagram prepara botão para compartilhar stories no WhatsApp

2024-06-10