Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

A companhia recomenda que os usuários verifiquem se o som do alarme não está definido como "nenhum". Foto: Divulgação

A Apple anunciou que está trabalhando na correção de um problema que faz com que os alarmes em iPhones não toquem ou soem baixo demais.

O problema tem sido exposto recentemente no TikTok, com usuários reclamando que estão perdendo a hora e chegando atrasado no trabalho e escola por conta do celular.

Segundo a companhia, em uma página que explica como configurar o alarme do iPhone, os modos “Não perturbe” e “Silencioso” não afetam o som do alarme. A companhia recomenda que os usuários verifiquem se o som do alarme não está definido como “nenhum”, para garantir que eles toquem corretamente.

Dados do primeiro trimestre de 2024 divulgados pela empresa de análise Canalys, apontam que a Apple caiu para o quinto lugar no maior mercado de smartphones do mundo, com a Huawei tomando a primeira posição.

A Huawei despachou 11,7 milhões de smartphones na China nos três primeiros meses do ano, um aumento de 70% em relação ao ano anterior, quando a empresa ainda se recuperava das sanções impostas pelos EUA iniciadas em 2019.

Já a Apple caiu do primeiro para o quinto lugar, com a redução de 25% de suas vendas ao mercado chinês. Foram 10 milhões de unidades despachadas no primeiro trimestre. No mesmo período do ano anterior, foram 13,3 milhões de unidades despachadas. A China representa 20% das vendas de todos os produtos da Apple e é um mercado estratégico para a gigante americana.

Apesar da queda, as primeiras posições disputam com uma pequena margem de diferença entre elas, separadas por algumas centenas de milhares de unidades despachadas.

A Oppo terminou o trimestre em segundo lugar, seguida da Honor e da Vivo.

O mercado chinês não apresentou variação neste trimestre em relação ao ano passado, com aproximadamente 67 milhões de smartphones vendidos em ambos os períodos.

O crescimento da Huawei está relacionado ao lançamento da linha Mate 60, aparelho topo de linha inteiramente produzido na China com capacidade de 5G similar a dos iPhones mais recentes.

lucro da Huawei no primeiro trimestre deste ano pode indicar uma forte retomada da empresa, que já ameaça a posição da Apple no mercado de celulares na China.

Os registros estão em consonância com as informações de que a empresa estaria registrando uma desaceleração. Isso, principalmente, nas vendas no mercado chinês, o maior do mundo. Ao mesmo tempo, a Huawei voltou a liderança no primeiro trimestre, o que reforça que a chinesa está tomando a participação de mercado da norte-americana.

