Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

Clube e administração do estádio não têm previsão para a retomada das atividades Foto: Reprodução Clube e administração do estádio não têm previsão para retomada das atividades (Foto: Reuters) Foto: Reprodução

Imagens aéreas feitas na terça-feira (14) mostram que o interior da Arena do Grêmio, em Porto Alegre, continua alagado por conta das enchentes que atingem a capital gaúcha pelo 12º dia consecutivo. De acordo com a administração da Arena, não há previsão para o escoamento total da água.

Os responsáveis pelo local apontam que há uma lâmina de água de até um metro de altura sobre o gramado. Atualmente, apenas seguranças e equipes operacionais da Arena se deslocam até a área.

O nível da água impede que tanto a administração da Arena quanto o próprio Grêmio tenham perspectiva de retomar as atividades presenciais. Os responsáveis ressaltam a falta de pesquisas sobre a resistência de gramados esportivos contra alagamentos.

A Arena fica no bairro Farrapos, um dos primeiros de Porto Alegre a sofrer com as cheias históricas do Guaíba que, no momento está em 5,18 metros.

