Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

Presidente do Inter confirmou que o Beira-Rio não terá condições de receber jogos tão cedo Foto: Ricardo Duarte/Internacional Presidente Alessandro Barcellos confirmou que o Beira-Rio não terá condições de receber jogos tão cedo (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Antes de qualquer atividade física ou técnica, o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, reuniu o grupo de jogadores no gramado do Complexo Esportivo da PUCRS, na terça-feira (14), em Porto Alegre, e explicou a situação vivida pelo clube.

Barcellos confirmou que o Beira-Rio não terá condições de receber jogos tão cedo, disse que o CT Parque Gigante está destruído e que o grupo provavelmente terá que deixar Porto Alegre em breve. Depois, o técnico Eduardo Coudet orientou o primeiro treino colorado após quase duas semanas de interrupção.

A retomada dos trabalhos estava sendo evitada pelos dirigentes do clube e também pelos jogadores, comovidos com a situação das enchentes no Rio Grande do Sul, mas não pode ser evitada devido à proximidade dos próximos compromissos do Inter.

No dia 28 de maio, o Colorado deve entrar em campo para enfrentar o Belgrano (ARG) pela Copa Sul-Americana. Em princípio, a partida seria realizada no Beira-Rio, mas o clube busca um local.

