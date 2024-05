Ciência Além de “aranhas”, sondas em Marte já revelaram dunas, papel alumínio, matéria orgânica, lago e até uma porta

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

O robô Perseverance, da Nasa coleta amostras da cratera Jezero, em Marte. (Foto: Nasa/Divulgação)

Desde o início da exploração espacial, se acreditava que o Planeta Vermelho poderia ter sinais de vida, mesmo que já extinta.

Ao longo dos anos, as sondas em Marte já revelaram dunas, papel alumínio, matéria orgânica, lago e até uma porta.

Também aconteceu o registro de um impacto “impressionante” de rocha espacial no planeta.

A descoberta mais recente foi uma série de formações na superfície de Marte que, à primeira vista, se assemelham a um grupo de “aranhas” As imagens foram captadas e divulgadas pela Agência Espacial Europeia.

As “aranhas” estavam na região do polo sul marciano chamada de “Cidade Inca”. Elas seriam resultado do gelo que, com a mudança do inverno para a primavera, libera gás carbônico, formando canais que vão de 45 metros a um quilômetro de diâmetro, segundo o registro da sonda ExoMars Trace Gas Orbiter.

Papel alumínio

Em junho de 2022, a Nasa, a agência espacial norte-americana, divulgou que seu robô Perseverance descobriu “algo inusitado” na superfície de Marte.

Tratava-se de um pedaço de papel alumínio que os cientistas da agência disseram que poderia ser parte de uma manta térmica usada para proteger o robô antes de seu pouso no planeta vermelho.

O inusitado, segundo a Nasa, foi o fato do material ter sido encontrado a cerca de 2km de distância do local de pouso do Perseverance que está no planeta como parte do Programa de Exploração de Marte da agência espacial.

O pouso do robô aconteceu em fevereiro de 2022, na cratera de Jezero, região do planeta que já foi um lago há bilhões de anos.

Também em 2022, a foto de uma formação geológica em Marte viralizou nas redes sociais. Muitos usuários viram nela uma “porta”, enquanto outros se aventuraram em suposições sobre se uma civilização extraterrestre poderia criar uma “passagem” no planeta vermelho.

As imagens foram feitas pelo robô Curiosity e, segundo os cientistas da Nasa, tratava-se de uma questão de perspectiva. Eles explicaram que, na verdade, a “porta” era uma fenda, uma pequena fissura entre as rochas.

Lago

Um ano antes, o mesmo robô descobriu, também na cratera Jezero, um lago fechado, alimentado pela desembocadura de um rio, há cerca 3,6 bilhões de anos. Foram os primeiros resultados científicos do trabalho do Perseverance em Marte. Uma série de imagens do local foi transmitida por satélite. O Perseverance está no planeta como parte do Programa de Exploração de Marte da Nasa.

O estudo foi publicado na revista “Science”, o primeiro desde a aterrissagem do Perseverance em fevereiro de 2021. A Supercam permitiu identificar estratos de sedimentos que são “ótimos candidatos para se encontrar sinais de vida do passado”, explicou na época o Centro Nacional da Pesquisa Científica da França.

Matéria orgânica

No ano passado, o Perseverance, encontrou matéria orgânica em Marte. Embora ainda sem muitos detalhes divulgados, a descoberta foi considerada significativa.

A informação sobre o achado foi publicada na revista científica “Nature”, mas a publicação não revelou exatamente qual ou quais moléculas foram encontradas. O material estava na cratera Jezero, onde o Perseverance pousou.

