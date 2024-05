Com as enchentes que atingiram Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, o Grêmio teve de paralisar as disputas em competições. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) adiou partidas dos times gaúchos até o dia 27 de maio. Embora haja pedidos por paralisação total das competições, é preciso trabalhar com a ideia de retorno em breve, mesmo que a Arena continue alagada.

A cidade de Atibaia é comumente utilizada como base. No ano passado o Grêmio ficou em um resort no local durante uma sequência de dois jogos fora de casa. De lá, a logística até Bragança Paulista é simples, visto que os municípios estão separados por cerca de 25 quilômetros. O Tricolor irá se hospedar no mesmo resort, mas utilizará a estrutura do Bragantino.

A casa do time paulista será cedida para partidas comandadas pelos gaúchos. O Grêmio tem compromisso marcado para o dia 29, contra o The Strongest, pela Conmebol Libertadores. Em tese, será o primeiro confronto após o período de adiamentos da CBF.