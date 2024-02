Saúde Saiba como a saúde mental da mulher é afetada na menopausa

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A menopausa é uma fase natural na vida de uma mulher, marcada por mudanças hormonais significativas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A menopausa é uma fase natural na vida de uma mulher, marcada por mudanças hormonais significativas que podem impactar diversos aspectos da saúde, incluindo a saúde mental. Durante esse período, as oscilações nos níveis de estrogênio e progesterona podem desencadear uma série de sintomas que vão além dos físicos, influenciando diretamente o bem-estar emocional.

Um dos desafios mais comuns enfrentados por mulheres na menopausa é a instabilidade emocional. Flutuações hormonais podem contribuir para alterações de humor, irritabilidade e ansiedade.

Além disso, a menopausa frequentemente coincide com outras transições significativas na vida, como filhos saindo de casa ou a aposentadoria, fatores que podem intensificar os desafios emocionais. A pressão social e cultural em torno do envelhecimento pode também contribuir para uma autoimagem negativa, impactando a autoestima e a saúde mental.

Suporte emocional

É crucial destacar a importância do suporte emocional durante a menopausa. Profissionais de saúde mental desempenham um papel fundamental ao oferecer estratégias de enfrentamento, aconselhamento e, em alguns casos, intervenções farmacológicas. Além disso, o apoio da família e amigos é valioso para ajudar a mulher a atravessar esse período de mudanças.

Promover a conscientização sobre a saúde mental durante a menopausa é essencial para desmistificar estigmas e garantir que as mulheres recebam o suporte necessário.

Iniciativas educativas e campanhas de saúde pública podem desempenhar um papel vital na criação de um ambiente mais compreensivo e solidário em relação às complexidades emocionais associadas a essa fase da vida da mulher.

Principais sintomas

– Irregularidades menstruais – Isso pode incluir períodos mais leves, mais pesados, mais frequentes ou mais espaçados.

– Ondas de calor – Súbitos sentimentos de calor que podem afetar o rosto, pescoço e peito, muitas vezes seguidos de suores frios. Segundo a médica Helena Hacul, as ondas de calor são um dos sintomas mais recorrentes da queda de produção de estrogênio pelos ovários e é relata por 70% das mulheres no climatério, em intensidade e frequência variáveis.

– Suores noturnos – Semelhantes às ondas de calor, mas ocorrem durante a noite, muitas vezes causando distúrbios no sono.

– Insônia – Dificuldade em adormecer ou manter o sono devido a suores noturnos ou outras razões. É um problema que afeta 60% das mulheres nesta fase da vida.

– Mudanças de humor – Variações de humor, irritabilidade, ansiedade e até depressão são comuns.

– Alterações vaginais – O ressecamento vaginal pode causar desconforto durante as relações sexuais e aumentar o risco de infecções do trato urinário.

– Ganho de peso – Alterações hormonais podem levar ao ganho de peso, especialmente na região abdominal.

– Secura na pele e cabelos – A pele pode ficar mais seca e os cabelos mais finos e quebradiços.

Estilo de vida

Para aliviar os sintomas, é importante que as mulheres busquem um estilo de vida saudável, tomando conta da alimentação, além de praticar exercícios físicos com frequência. Conversar sobre o assunto (principalmente com especialistas e outras mulheres) também pode tornar o período mais fácil de lidar. As informações são do portal de notícias Terra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/saiba-como-a-saude-mental-da-mulher-e-afetada-na-menopausa/

Saiba como a saúde mental da mulher é afetada na menopausa

2024-01-31