Esporte Por causa das chuvas no Rio Grande do Sul, CBF adia jogos de times gaúchos até a próxima segunda-feira

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Mesmo fora do território gaúcho, o duelo entre mineiros e gaúchos foi incluído na lista de adiamentos. Foto: Reprodução Mesmo fora do território gaúcho, o duelo entre mineiros e gaúchos foi incluído na lista de adiamentos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na noite dessa quarta-feira (1º) o adiamento de três partidas da Série A do Campeonato Brasileiro, todas envolvendo times gaúchos, em decorrência das intensas chuvas que assolam o Rio Grande do Sul. As adversidades climáticas já haviam motivado a suspensão do duelo entre Inter e Juventude, que ocorreria nessa quarta, pela Copa do Brasil.

Os confrontos Cruzeiro e Inter, Grêmio e Criciúma e Juventude e Atlético-GO, válidos pela 5ª rodada do torneio, não ocorrerão nos próximos dias. As partidas estavam originalmente agendadas para sábado (4), domingo (5) e segunda-feira (6), respectivamente.

Mesmo fora do território gaúcho, o duelo entre mineiros e gaúchos foi incluído na lista de adiamentos. Segundo comunicado da entidade, partidas “de equipes gaúchas na condição de visitante” também serão modificadas.

A CBF ainda não estabeleceu as novas datas para os confrontos, porém, planeja realocá-los após a eliminação das respectivas equipes de competições sul-americanas ou da Copa do Brasil. Em caso de avanço dos clubes nestes torneios, a janela da Data Fifa pode ser considerada.

A decisão foi tomada com base no “notório cenário de emergência em todo o Estado”, conforme afirmou a entidade, reiterando seu “compromisso com o apoio às autoridades e à população gaúcha”.

Séries C e D

Além da Série A, os impactos das chuvas no Rio Grande do Sul afetaram também as competições das Séries C e D. Jogos das 3ª e 4ª divisões precisaram ser remarcados, enquanto a Série B mantém seu calendário inalterado por não contar com times gaúchos.

Na Série C, São José e Volta Redonda e Náutico e Ypiranga foram adiados. Já na divisão inferior, três confrontos serão remarcados: Novo Hamburgo e Concórdia, Hercílio Luz e Avenida e Brasil de Pelotas e Barra-SC.

Nota da CBF

Em nota oficial, a CBF declarou: “Em virtude das fortes chuvas no Rio Grande do Sul e da previsão de novos eventos climáticos severos, a CBF informa que adiou todas as partidas marcadas no Estado e envolvendo equipes gaúchas na condição de visitante até segunda-feira (6) em todas as competições e divisões do futebol brasileiro”.

A decisão da entidade máxima do futebol brasileiro foi embasada na situação de emergência evidente em todo o Estado, corroborada por ofícios enviados pelo governador gaúcho e pelo chefe da Defesa Civil do RS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/chuvas-no-rio-grande-do-sul-provocam-adiamento-de-jogos-do-campeonato-brasileiro/

Por causa das chuvas no Rio Grande do Sul, CBF adia jogos de times gaúchos até a próxima segunda-feira

2024-05-01