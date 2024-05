Rio Grande do Sul Chuva causa bloqueios totais ou parciais em quase 120 trechos de estradas gaúchas. Confira os pontos de interrupção

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

Condutores devem manter atenção redobrada nos trechos críticos. (Foto: Divulgação/PRF)

Condutores que trafegam por quase 120 trechos de estradas gaúchas devem manter atenção redobrada aos pontos com bloqueio total ou parcial, devido à chuva intensa desta semana no Rio Grande do Sul. Confira a seguir os locais onde a medida é adotada, em lista atualizada pelo governo do Estado no início da noite dessa quarta-feira (1º).

Bloqueio parcial

– ERS-122, km 36, em Bom Princípio.

– ERS-122, km 93, em Flores da Cunha.

– ERS-129, km 72, em Encantado.

– RSC-287, km 230, em Santa Maria.

– ERS-431, km 25, em São Valentim do Sul.

– ERS-446, km 14, em Carlos Barbosa.

– ERS-453, km 57, em Westfália.

– ERS-453, km 63, em Westfália.

– ERS-453, km 69, em Westfália.

– ERS-453, km 73, em Boa Vista do Sul.

– ERS-481, km 3, em Sobradinho.

– ERS-491, km 5, em Marcelino Ramos.

– BR-158, km 306 – Itaara.

– BR-386, km 354 – Estrela.

– BR-392, km 241 – Caçapava do Sul.

Bloqueio total

– BR-116, km 93 – Campestre da Serra.

– BR-116, km 107 – Caxias do Sul.

– BR-116, km 161 – Caxias do Sul.

– BR-116, km 170 – Caxias do Sul.

– BR-116, km 191 – Picada Café.

– BR-116, km 181 – Nova Petrópolis.

– BR-153, km 412 – Cachoeira do Sul.

– BR-290, km 132 – Eldorado do Sul.

– BR-386, km 249-342 (Soledade-Lajeado).

– BR-392, km 340 – Santa Maria.

– BR-392, km 292 – São Sepé.

– BR-470, km 232 – Carlos Barbosa.

– BR-470, km 242 – Barão.

– BR-470, km 190 – Veranópolis.

– BR-470, km 192 – Veranópolis.

– ERS-030, km 3, em Caraá.

– ERS-115, km 39, em Gramado.

– ERS-122, km 28, em Bom Princípio.

– ERS-122, km 32, em Bom Princípio.

– ERS-122, km 39, em São Vendelino.

– ERS-122, km 42, em São Vendelino.

– ERS-122, km 104, em Flores da Cunha.

– ERS-122, km 115.

– ERS-122, km 155, em Ipê.

– ERS-124, km 7, em Pareci Novo.

– ERS-128, km 27, em Teutônia.

– ERS-129, km 12, em Bom Retiro do Sul-Estrela.

– ERS-129, 19, em Bom Retiro do Sul-Estrela.

– ERS-129, 46, em Bom Retiro do Sul-Estrela.

– ERS-129, 50, em Colina.

– ERS-129, 53, em Colina.

– ERS-129, 66, acesso a Roca Sales.

– ERS-129, 78, em Encantado.

– ERS-130, km 18, em Venâncio Aires.

– ERS-130, km km 38, em Venâncio Aires.

– ERS-130, km 87, em Arroio do Meio.

– ERS-130, km 94, em Encantado.

– ERS-149, km 92, em Restinga Seca.

– RSC-153, km 303, em Santa Cruz do Sul.

– ERS-240, km 29, em Portão.

– RSC-287, km 5, em Dilermando de Aguiar.

– RSC-287, km 104 ao 110, em Vera Cruz.

– RSC-287, km 137, em Candelária.

– RSC-287, km 155, em Novo Cabrais.

– RSC-287, km 190, em Restinga Seca.

– RSC-287, km 196, em Restinga Seca.

– RSC-287, km 202, em Restinga Seca.

– RSC-287, km 219, em Santa Maria.

– RSC-287, km 227, em Santa Maria.

– RSC-287, km 231, em Santa Maria.

– RSC-287, km 232, Restinga Seca.

– ERS-332, km 3, em Encantado.

– ERS-332, próximo à cidade de Doutor Ricardo.

– ERS-347, km 23, em Sobradinho.

– ERS-348, km 32 ao 37, em Faxinal do Soturno.

– ERS-348, km 60, em Agudo.

– ERS-348, km 64, em Agudo.

– ERS-357, km 48, em Lavras do Sul.

– ERS-400, km 18, em Candelária.

– ERS-401, km 18, em Charqueadas.

– ERS-403, km 54, em Cachoeira do Sul.

– ERS-409, km 1, e 12, em Santa Cruz do Sul.

– ERS-412, km 13, em Santa Cruz do Sul.

– ERS-412, km 5 ao 9.

– ERS-419, km 12, em Teutônia.

– ERS-421, km 18, em Forquetinha.

– ERS-422, km 64, em Venâncio Aires.

– ERS-431, km 7 e 8, em Bento Gonçalves.

– ERS-431, km 22, Bento Gonçalves-São Valentim do Sul, ponte sobre Rio Taquari..

– ERS-444, km 30, em Santa Tereza.

– ERS-446, km 5, em Carlos Barbosa.

– ERS-446, km 12, em Carlos Barbosa.

– RSC-453, km 12, em Pinto Bandeira.

– RSC-453, km 75, em Boa Vista do Sul.

– RSC-453, km 112, em Farroupilha.

– RSC-453, km 157, em Caxias do Sul (Fazenda Souza).

– RSC-471, km 102, em Santa Cruz do Sul.

– ERS-481, km 164, entre Cerro Branco e Sobradinho.

– VRS-502, km 9, em Cachoeira do Sul.

– ERS-511, km 4, em Arroio Grande.

– ERS-511, km 8, em Santa Maria.

– ERS-630, km 80, em Passo do Pedroso.

– ERS-630, km 85, em São Gabriel.

– ERS-630, km 91, em São Gabriel.

– VRS-805, km 20, em Toropi.

– VRS-817, km 10, em Alto Alegre.

– VRS-826, km 2,5, em Feliz.

– VRS-826, km 11, em Feliz.

– VRS-868, km 4, em Taquari.

(Marcello Campos)

