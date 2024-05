Política “Aceito a missão”, diz o ministro Paulo Pimenta ao ser nomeado para ministério de apoio ao Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

Gaúcho de Santa Maria, Paulo Pimenta (foto) ocupava o posto de ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo Lula Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Durante anúncio de medidas do governo federal para o Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta foi oficialmente nomeado para chefiar o ministério criado para apoiar o Estado. “Aceito a missão para qual fui designado. Podem ter certeza que vou me dedicar”, disse Pimenta, nesta quarta-feira (15), em São Leopoldo, na Grande Porto Alegre.

Gaúcho de Santa Maria, Paulo Pimenta ocupava o posto de ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Agora, Pimenta comandará a oficialmente constituída Secretaria Extraordinária da Presidência da República de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul.

“Estarei presente aqui no Rio Grande do Sul acompanhando todas as ações do nosso governo, para facilitar e apoiar as iniciativas do governo do estado e das prefeituras”, disse.

A pasta focada na situação gaúcha foi criada por medida provisória (MP) assinada também nesta quarta pelo presidente Lula. Lula está no RS com uma comitiva de ministros, em sua terceira viagem ao estado desde que as chuvas começaram a causar devastações pelo estado, no início de maio.

Nesta quarta, o ministro Rui Costa, da Casa Civil, disse que o governo federal vai comprar imóveis no estado e entregar a desabrigados. Outra medida anunciada por Rui é um auxílio de R$ 5,1 mil às pessoas que perderam móveis e eletrodomésticos.

Segundo a Defesa Civil gaúcha, cerca de 540 mil gaúchos estão desalojados e outros 80 mil, em abrigos montados emergencialmente pelo Estado. Dos alocados em abrigos, cerca de 20% são de Canoas, cidade-satélite mais populosa da Grande Porto Alegre.

