Em discurso, Lula elogia voluntariado e cuidado com animais no Rio Grande do Sul, e critica "nojeira das fake news"

15 de maio de 2024

Presidente voltou ao Estado e anunciou novos auxílios Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou nesta quarta-feira (15), em discurso, os voluntários que estão ajudando a resgatar famílias atingidas pelas maiores chuvas da história do Rio Grande do Sul – e aqueles que se dedicam a resgatar e abrigar os animais afetados pela catástrofe.

“A gente pode ter certeza que um país que pode dispor de uma quantidade enorme de mulheres, adolescentes, homens, pessoas mais novas e mais velhas, que se dedicam a fazer gestos de solidariedade, sair de uma cidade para a outra, deixar seu conforto para ir para a amargura do outro. A gente tem que dizer: ainda bem que a gente continua acreditando que é possível a gente ter uma humanidade mais humana, sensível, fraterna, solidária”, disse.

No mesmo discurso, Lula criticou o que chamou de “nojeira das fake news”, em referência às notícias falsas que têm sido disseminadas sobre a crise no estado – e que, inclusive, têm atrapalhado as missões de resgate e atendimento às vítimas.

“É possível, apesar da nojeira da fake news, da nojeira do comportamento de uns vândalos que não fazem política, não discutem política, não querem argumento. Só querem destratar a vida dos outros, ofender as pessoas, achincalhar as pessoas. Esse tipo de gente, eu tenho certeza que depois desses milhões de voluntários, vão ser banidos da política brasileira.”

