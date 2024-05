Política “Em momentos como esse, precisamos viver a união dos poderes”, diz o presidente do Supremo sobre o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

Presidente do Supremo enalteceu, durante sua fala, a "cadeia de solidariedade que se formou no Brasil" em prol de ações que ajudem os mais afetados

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, lamentou a tragédia que atinge o estado do Rio Grande do Sul e falou sobre mudança climática durante discurso em evento do governo federal para anunciar novas medidas de auxílio nesta quarta-feira (15).

“A natureza escolheu aqui para tragicamente dar esse sinal de alerta de que a mudança climática não é mais um problema abstrato, mas sim um problema real que precisamos enfrentar com medidas concretas e corajosas”, afirmou.

O presidente também lembrou que, junto com “colegas de Supremo”, editou um ato de recomendação para que todos os juízes transferissem para a conta da defesa civil do Rio Grande do Sul os valores que estavam depositados em juízo.

“Existem em depósitos judiciários, uma quantidade de dinheiros que são prestações pecuniárias pagas perante a justiça… Para a minha surpresa conseguimos transferir R$ 123 milhões”, declarou.

Barroso enalteceu, durante sua fala, a “cadeia de solidariedade que se formou no Brasil” em prol de ações que ajudem os mais afetados. “A Constituição brasileira prevê a separação de poderes, mas em momentos como esse precisamos viver a união dos poderes… Nesse momento somos todos gaúchos”, completou.

