Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Na tarde dessa quinta-feira (1), o goleiro gremista Vanderlei concedeu uma entrevista coletiva. Titular do tricolor, ele falou sobre o momento do time e a expectativa para o clássico.

O próximo Grenal, que acontece no sábado (3), é o sexto clássico em 2020, e se a titularidade de Vanderlei se confirmar, será também seu sexto à frente do gol gremista. Perguntado sobre os preparativos para a partida, o atleta respondeu: ”A expectativa é sempre a melhor possível, clássico é sempre importante para nossa carreira, é um jogo que para a cidade, ainda mais com a importância que tem, precisamos dos pontos por conta da nossa situação na tabela, sabemos da qualidade do time do Inter e vamos buscar a vitória dentro da nossa casa.”

”Precisamos ter uma reação dentro do Campeonato Brasileiro, esse jogo é muito importante. Necessitamos da vitória, precisamos tentar uma sequência de vitórias que nos garanta na briga pelas primeiras posições no Campeonato.”, acrescentou.

Com a confirmação do Juventude como adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil, e a definição do confronto fora de casa, Vanderlei destacou: ”Estamos focando mais no Brasileiro. Conseguimos um dos objetivos que era classificar para a Libertadores, mas agora precisamos trabalhar com foco nessa sequência de jogos que temos pela frente. A Copa do Brasil é algo mais para a frente. Agora é foco total no Campeonato Brasileiro.”

A equipe gremista vem de um retrospecto positivo nos últimos 10 grenais, e nos últimos 5, que aconteceram em 2020, foram 4 vitórias e 1 empate, todos com a presença do goleiro, sobre isso, ele salientou que é ótimo para o grupo, mas que o trabalho não diminui: ”É ótimo para a equipe esse retrospecto, mas agora é outro clássico, uma chance de vencer nossa e uma deles de quebrar esse tabu. Não podemos pensar muito no que passou, mas sim focar no sábado porque é um jogo muito importante para nossa caminhada no Campeonato Brasileiro.”

Perguntado sobre a classificação para as oitavas da Libertadores e se isso pode trazer um alívio para jogar o clássico e se também influencia no resto do campeonato nacional, a resposta foi: ”Um dos nossos objetivos foram conquistados, mas agora é outra competição, outro jogo. Que possamos entrar focados, buscando nosso objetivo, possamos corrigir nossos erros para entrar dentro da partida com foco total.”

Com uma grande sequência de jogos em diversas competições, Vanderlei afirmou que todo jogo é decisivo, todo jogo o trabalho é muito intenso e eles entram sempre em busca do objetivo, que é a vitória.

”Independente do adversário todo jogo é decisão. Todo jogo vale algo. Na Libertadores valia a classificação mas no Campeonato Brasileiro vale os 3 pontos para você subir na tabela e disputar lá em cima.”, acrescentou.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

