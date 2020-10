Bem-Estar Ruas de Porto Alegre ganham placas com a cor da campanha Outubro Rosa

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

Placas de rua da cor rosa promovem a campanha na Capital. Foto: Maria Ana Krack/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre e o Imama (Instituto da Mama do Rio Grande do Sul) deram início às ações do Outubro Rosa, mês de conscientização para a importância da prevenção do câncer de mama. O lançamento foi realizado nesta quinta-feira (1º), no Paço Municipal e incluem placas com a cor da campanha.

Durante todo o mês, prédios públicos estarão iluminados de rosa, os novos relógios de rua também irão exibir mensagens da campanha e 50 esquinas da Capital receberão placas de rua da cor rosa. A ação é uma parceria da prefeitura, Imama, Imobi, Clear Channel, Libbs, Moinhos de Vento e Oncotrata.

Em função da pandemia, a tradicional Caminhada das Vitoriosas, em parceria com o Município, será substituída por uma carreata. A carreata rosa será realizada no dia 31 de outubro, das 16h às 18h, com saída do Parcão e chegada na Usina do Gasômetro.

Câncer de Mama

O câncer de mama é a principal causa de morte por câncer em mulheres no mundo. O Rio Grande do Sul é o quarto estado com maior incidência de câncer de mama no Brasil. Porto Alegre é a sexta capital do país com maior incidência de câncer de mama, segundo o Inca (Instituto Nacional do Câncer). A rede pública realizou entre março e julho deste ano, 12.076 mamografias. Com o diagnóstico precoce a chance de cura chega a 95%.

As ações nas redes sociais durante o Outubro Rosa podem ser compartilhadas com a hashtag #eucaminhopelavida.

