Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

Os óbitos são 4.815 e os recuperados 182.572 (93% dos casos). Foto: Divulgação/SES Os óbitos são 4.815 e os recuperados 182.572 (93% dos casos) . (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

O Rio Grande do Sul registrou nesta quinta-feira (1º) 6.691 novos casos da Covid-19. Foram confirmados ainda mais 33 óbitos, ocorridos entre 19 e 30 de setembro. O total de casos confirmados é de 197.186, em 494 municípios, 99% do total. Os óbitos são 4.815 e os recuperados 182.572 (93% dos casos). As informações são da SES (Secretaria Estadual da Saúde).

A atualização desta quinta teve 4.102 novos casos de Porto Alegre, dos quais 3,1 mil são anteriores a setembro e tinham as notificações represadas. 83% dos casos já constam, inclusive, com a evolução para recuperados.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alvorada (homem, 57 anos);

Alvorada (mulher, 67 anos);

Bento Gonçalves (homem, 59 anos);

Camaquã (homem, 78 anos);

Canoas (homem, 55 anos);

Canoas (mulher, 86 anos);

Catuípe (mulher, 85 anos);

Caxias do Sul (homem, 76 anos);

Cruz Alta (mulher, 59 anos);

Eldorado do Sul (homem, 61 anos);

Esteio (mulher, 74 anos);

Flores da Cunha (mulher, 61 anos);

Glorinha (mulher, 33 anos);

Novo Hamburgo (mulher, 52 anos);

Parobé (mulher, 83 anos);

Passo Fundo (homem, 66 anos);

Passo Fundo (homem, 83 anos);

Pelotas (mulher, 54 anos);

Porto Alegre (mulher, 93 anos);

Porto Alegre (homem, 65 anos);

Rolante (mulher, 87 anos);

Santa Maria (homem, 67 anos);

Santa Rosa (homem, 73 anos);

Santo Ângelo (homem, 67 anos);

São Borja (homem, 85 anos);

São José do Hortêncio (homem, 60 anos);

São Nicolau (homem, 56 anos);

São Sepé (homem, 73 anos);

São Sepé (mulher, 71 anos);

Tramandaí (homem, 78 anos);

Venâncio Aires (mulher, 46 anos);

Viamão (homem, 63 anos);

Viamão (homem, 72 anos).

