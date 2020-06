Rio Grande do Sul A Corsan investiu mais de 90 milhões de reais na rede de esgotos da cidade de Guaíba

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

Estatal ressalta o impacto positivo das obras na qualidade de vida das comunidades da região. (Foto: Divulgação/Corsan)

A Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento) investiu quase R$ 92 milhões na implantação e ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Dentre as obras concluídas destaca-se uma ETE (estação de tratamento de esgotos) com capacidade para tratamento de 240 litros por segundo, já na primeira etapa de operações.

Além desta unidade (para a qual já há um projeto pronto de dois novos módulos para implantação futura, quando a demanda exigir), foram construídas três elevatórias de esgoto e assentados 66 quilômetros de redes coletoras, beneficiando 9.341 ligações localizadas na área central da cidade e nos bairros Alvorada, Loteamento Engenho (já concluídas), Bela Vista, Ermo, Colina, Nossa Senhora de Fátima, Parque 35 e Coronel Nassuca.

“A companhia vem investindo em Guaíba e nos municípios de sua área de concessão para proporcionar uma universalização do serviço de água e tratamento de esgoto”, ressaltou o diretor de Expansão da estatal, Julio Hofer. “Ainda temos muitos desafios, mas obras como esta de Guaíba vêm sendo finalizadas em várias localidades e mostram à população o compromisso que temos com a saúde e o meio ambiente nas comunidades que atendemos.”

Qualidade de vida

Com tais obras concluídas ainda neste ano, a Corsan estima que 19% da população passe a contar com esgotamento sanitário em Guaíba, o que deve se refletir em melhorias nas condições ambientais e na qualidade de vida das comunidades da região. Além disso, a cidade está incluída nos investimentos previstos na PPP (parceria público-privada) que universalizará o atendimento dentro de um prazo de 11 anos, acelerando uma cobertura de esgotos que prevê 90% da área urbana.

(Marcello Campos)

