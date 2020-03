Notícias A Corsan suspendeu por dois meses os cortes de água por atraso no pagamento da conta. Já os clientes com tarifa social estão isentos por 90 dias

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

Estatal também suspendeu as leituras de consumo pelos próximos 15 dias. (Foto: Arquivo/EBC)

A Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento) suspendeu por dois meses os cortes por não pagamento nos próximos 60 dias e isentará a cobrança dos clientes com tarifa social pelos próximos 90 dias. Ambas as medidas foram tomadas pela diretoria colegiada da estatal gaúcha, no âmbito das ações do governo gaúcho para enfrentamento à crise gerada pela pandemia de coronavírus.

Outra medida é a suspensão, pelos próximos 15 dias, das leituras presenciais de consumo nos hidrômetros. “As faturas serão calculadas com base em valores relativos à média dos últimos 12 meses e encaminhadas aos clientes pelos Correios, na medida do possível, bem como por meios eletrônicos”, informou a companhia em publicação no site oficial do Palácio Piratini – www.estado.rs.gov.br.

“A Corsan destaca a possibilidade do pagamento por meio de débito em conta e reforça a importância do pagamento regular, uma vez que multas e juros sobre atrasos continuam em vigor”, acrescentou o texto. Dúvidas e esclarecimentos podem ser obtidos pelos canais de acesso da Corsan com atendimento on-line ou pelo telefone 0-800-646-64-44.

Mais informações podem ser obtidas em www.corsan.com.br. Dentre os serviços que podem ser solicitados pelas plataformas digitais, estão:

– Comunicação de vazamentos e interrupções de abastecimento;

– Qualidade da água;

– Vazamento de esgoto;

– Limpeza de fossas;

– Problemas com hidrômetros;

– Questões comerciais de menor relevância (troca de endereço de entrega da fatura, envio por e-mail ou em braile, por exemplo);

– Pedidos de extrato.

Garantia de serviços

A Corsan garante que os seus serviços operacionais de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos sanitários permanecem inalterados, apesar da situação de calamidade pública decretada pelo governo do Rio Grande do Sul.

“Centenas de profissionais que fazem parte das equipes que trabalham nas Estações de Tratamento de Água e de Esgoto, bem como da manutenção das redes e leitura de hidrômetros, seguem nas suas atividades, observando os protocolos recomendados pelas autoridades para minimizar possibilidades de contatos físicos e de transmissão de coronavírus”, assegura.

A companhia confirma que no sábado passado (21) ocorreram problemas no atendimento de seu “call center”, devido ao deslocamento de servidores para o sistema de trabalho em casa, causando assim uma diminuição temporária de pessoal no serviço. “Entretanto, a situação já se normalizou na noite de sábado”, ressalvou.

A Corsan informa, ainda que o atendimento presencial foi suspenso, porém os clientes podem solicitar os serviços da empresa pelos canais de atendimento à distância, seja por aplicativo ou internet.

“Quanto à situação da estiagem, ainda não solucionada, a recomendação é a manutenção da higiene normal neste período de calamidade pública, porém ressaltando que a água deve ser utilizada de forma racional, sem desperdícios, pois os níveis dos mananciais, de uma forma geral, ainda estão muito baixos”, finalizou.

(Marcello Campos)

