Rio Grande do Sul Secretarias cumprem decisão da Justiça e esvaziam delegacias

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

Ao todo, foram 116 presos transferidos apenas nessa terça-feira. Foto: Reprodução Ao todo, foram 116 presos transferidos apenas nessa terça-feira. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Em um esforço concentrado, a Seapen (Secretaria da Administração Penitenciária), através da Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários), conseguiu, às 18h10 desta terça-feira (24), com que todos os presos que tiveram vaga solicitada por delegacias, fossem encaminhados ao sistema prisional, cumprindo a decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Voltaire de Lima Moraes, que havia determinado o esvaziamento de DPs.

Os agentes penitenciários trabalharam na remoção dos detentos que se encontravam em várias delegacias, especialmente no Vale do Sinos, a maioria em Novo Hamburgo e São Leopoldo.

A transferência dos presos só foi possível porque servidores da Susepe estavam desde sábado trabalhando, de forma emergencial, na reforma de dois prédios, um no Instituto Psiquiátrico Forense, no bairro Partenon, em Porto Alegre. E outro na cidade de Montenegro. Com os locais preparados, restou organizar e realizar o trabalho de transferência, em parceria com a Polícia Civil.

Ao todo, foram 116 presos transferidos apenas nessa terça-feira. O secretário da Administração Penitenciária, Cesar Faccioli, elogiou a diligência dos servidores na busca por uma solução de emergência. “Foi mais uma demonstração de profissionalismo e dedicação dada pelo nosso efetivo nessa crise sem precedentes”, afirmou.

O superintendente da Susepe, Cesar da Veiga, também destacou o engajamento da força penitenciária, “que conseguiu zerar os presos em delegacias, em plena crise do coronavírus, em um tempo recorde”, finalizou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Deixe seu comentário