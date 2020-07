Rio Grande do Sul A Defesa Civil alerta para a possibilidade de inundações em 17 municípios gaúchos, com o retorno da chuva nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2020

Aviso tem como foco são as bacias dos rios Gravataí, Sinos, Caí e Taquari. (Foto: Irmão Miguel Orlandi/Divulgação)

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta sobre a possibilidade de inundações em 17 cidades gaúchas, devido à chuva acumulada que deve atingir diversas regiões do Estado a partir desta quinta-feira (16). O aviso tem vigência de 48 horas e os principais alvos de preocupação dos especialistas são áreas no entorno das bacias dos rios Gravataí, Sinos, Caí e Taquari.

O risco abrange áreas nas cidades de Alvorada, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Encantado, Estrela, Gravataí, Lajeado, Montenegro, Muçum, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Roca Sales, Santa Tereza, São Leopoldo, São Sebastião do Caí e Sapucaia do Sul.

As chuvas que retornam ao Estado devem acumularão os maiores volumes novamente na Metade Norte gaúcha, onde o solo já se encontra saturado e os rios estão acima da normalidade, em função das precipitações dos últimos dias.

Os prognósticos indicam que a maior parte da chuva prevista deve virar escoamento superficial, contribuindo rapidamente com a elevação dos rios nas bacias da Metade Norte, bem como potencializando a ocorrência de inundações.

As maiores respostas em função das chuvas devem ocorrer principalmente em nível de sub-bacia, ou seja, em córregos, arroios e rios de menor ordem, além de bacias com rápida resposta, como Taquari-Antas, Pardo e Caí, e também nas bacias do Sinos e Gravataí, as quais seguem com níveis acima dos limites de inundação.

A Defesa Civil Estadual, juntamente com a Sala de Situação da Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura), segue acompanhando a evolução das chuvas. Equipes das nove Coordenadorias do órgão estão mobilizadas para prestar suporte aos municípios.

Mudança

Nesta sexta-feira (17), entretanto, as instabilidades perdem força e a chuva só ocorre no Norte do Rio Grande do Sul, durante o período da manhã, e ainda assim de forma isolada e como fraca intensidade. No restante do Estado, o tempo deve oscilar entre ensolarado e nublado.

(Marcello Campos)

