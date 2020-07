Brasil O ritmo de avanço da pandemia de coronavírus no País volta a crescer e chega perto da semana de pico, em maio

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2020

Boletim da Fiocruz alerta que os valores semanais estão acima do nível considerado muito alto. (Foto: Divulgação/Josué Damacena/IOC/Fiocruz)

Após três semanas de queda no ritmo de crescimento da pandemia no Brasil, medido pela média semanal de casos novos de infecção, ele voltou a crescer, atingindo um percentual semelhante aos da semana de pico, em maio.

Os dados são do último Boletim Infogripe, da Fiocruz. Ele indica um crescimento de casos novos de 2,4% no País, mostrando uma retomada do aumento de novos casos semanais.

O boletim alerta que os valores semanais estão acima do nível considerado muito alto. O coordenador do Infogripe, Marcelo Gomes, diz que o crescimento é puxado sobretudo pelos Estados do Sul.

Os dados do Infogripe se referem aos casos de internação e morte por síndrome respiratória aguda grave (SRAG). Eles são um bom indicador da pandemia porque a Covid-19 hoje é responsável por 96,5% dos casos e 99% dos óbitos com resultado positivo para algum vírus respiratório no Brasil.

Ele explica que após atingir um primeiro pico na semana epidemiológica 19 (período de 3 a 9 de maio), quando a média móvel registrou 20.516 novos casos, a curva de SRAG no País registrou queda por três semanas consecutivas. A redução se manteve até 30 de maio (fim da semana epidemiológica 22). A média móvel dessas três semanas foi 18.248 novos casos.

“Desde então, os registros semanais voltaram a subir, com um crescimento médio de 2,4% por semana, atingindo uma estimativa de 20.471 novos casos semanais para a média móvel referente à semana 27 (realizada com base nas semanas 26, 27 e 28), valor muito próximo ao pico da semana 19, a de pico”, acrescenta Gomes.

Os dados foram consolidados levando em conta a última semana epidemiológica analisada, a 28, de 5 a 11 de julho. As informações são do Sivep-gripe, o sistema de notificação nacional, do Ministério da Saúde.

Mesmo no Paraná, onde havia, uma expectativa de estabilização, a média de casos novos registrados por dia subiu. E com a chegada do inverno, quando os casos de infecções respiratórias costumam aumentar, a perspectiva é de agravamento.

“No inverno no Sul as pessoas ficam em ambientes fechados e mais juntas, isso facilita a propagação de vírus. No Sul, a Covid-19 se alastra com força desde maio”, destaca Gomes.

Também preocupa o Centro-Oeste, em especial o Distrito Federal e o Mato Grosso. Gomes explica que a redução apontada nas internações nas últimas semanas pode ser devida ao colapso do sistema de saúde:

“Muitos casos, provavelmente, não aparecem porque as pessoas não conseguiram vaga nos hospitais devido à saturação do sistema e não porque houve redução de novas infecções”, salienta ele.

Gomes ressalta que há enormes diferenças regionais no Brasil e que a pandemia não tem um ritmo uniforme. Minas Gerais apresenta uma tendência de crescimento de casos semelhante ao da Região Sul. Em São Paulo, o Estado com o maior número absoluto de casos, o Infogripe detectou tendência de estabilização após queda leve, uma diminuição média de 2% por semana desde o pico observado na semana 20 até a semana 25. Estados que vinham registrando queda nos boletins anteriores, Amapá, Tocantins, Ceará e Rio de Janeiro registraram sinais de crescimento. No Rio, ele é puxado, sobretudo pelo avanço do coronavírus, pelo interior. Rondônia, Bahia e Goiás apresentam sinal de possível início de queda, sendo o sinal mais claro em Rondônia.

