Porto Alegre A degradação do arroio Dilúvio, em Porto Alegre, é um dos temas da nova edição do “Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul”

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Artigo é assinado pelo professor Claudio Evandro Bublitz. (Foto: Arquivo/PMPA)

O processo de degradação do arroio Dilúvio, em Porto Alegre, é tema de um dos cinco artigos e duas notas técnicas sobre assuntos ligados a Geografia e áreas afins na 36ª edição semestral do “Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul”. Quem assina o texto é o professor Claudio Evandro Bublitz.

Completam os temas abordados os indicadores de pobreza e privação social em Santa Maria (Pedro Spode e Rivaldo de Faria), os processos de transfronteirização na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Uruguai (Luisa Amato Caye e Aldomar Arnaldo Rückert), a discussão sobre região e regionalização no Rio Grande do Sul (Mateus Pessetti e Ligian Gomes) e a distribuição espaço-temporal da temperatura de superfície no Rio Grande do Sul (Erika Pires e Daniel Vallerius).

Já entre as notas técnicas, os textos destacam o programa camponês no Rio Grande do Sul (Edmundo Oderich) e a inserção de municípios e bacias hidrográficas no Estado (Raíza Schuster, Fernando Scottá e Rafael Paranhos). Para consultar a edição na íntegra, basta acessar link disponível de forma gratuita no site revistas.planejamento.rs.gov.br.

Criada na década de 1950, a publicação é realizada pelo Departamento de Planejamento Governamental (Deplan) da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e considerada uma referência em estudos sobre o assunto.

O objetivo é promover a divulgação de textos de caráter técnico e científico voltados para a Geografia e áreas afins, como Cartografia, Sociologia, História, Economia, Geologia e Ciência Política, dentre outras. Como enfoque principal, estudos aplicados que tenham o Rio Grande do Sul como elemento presente em âmbito local, regional, nacional ou internacional.

Como publicar

Além de lançar nesta semana a nova edição do “Boletim Geográfico”, o Deplan anunciou a data de 1º de março de 2021 como prazo para a chamada de trabalhos para a edição do semestre que vem. Para isso, é necessário fazer um cadastro no portal de Revistas Eletrônicas (no mesmo site) e seguir as instruções para o envio.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre