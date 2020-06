Quem optar pela área médica deverá estar preparado para uma nova realidade, por isso é importante escolher a instituição que pode oferecer uma formação com metodologias de ensino atualizadas.

Na linha de frente

O Dr. Rodrigo Sala Ferro, 30 anos, formou-se em Medicina em 2013. Hoje é infectologista e atua nos hospitais Nossa Senhora das Graças, Regional do Câncer de Presidente Prudente e no Centro de Especialidade Unimed. Na linha de frente da pandemia, Rodrigo afirma que, de fato, muita coisa mudou na rotina dos profissionais de saúde. “Existem diversas restrições, como de entrada e saída, além do uso de EPIs”, relata.

Na visão do infectologista, a medicina, de forma geral, também vivencia as consequências trazidas pelo novo coronavírus. “Mudou a visão do médico sobre a doença, de perceber que hábitos simples podem mudar a disseminação, como lavar as mãos, por exemplo”.

Coronavírus no Brasil

O Brasil ultrapassou a marca das 30 mil mortes em decorrência do novo coronavírus nesta terça-feira (2), com o registro de 1.262 óbitos nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde, elevando o total para 31.199.

O País levou 79 dias para atingir esse patamar após a primeira vítima morrer em 16 de março — a confirmação foi feita no dia seguinte. Apenas quatro países superaram a marca das 30 mil mortes: Estados Unidos, Reino Unido, Itália e agora o Brasil.

O balanço mais recente do Ministério da Saúde aponta o total de 55.383 diagnósticos da doença em todo o território nacional, sendo 28.936 novos casos confirmados entre ontem e hoje. Há, ainda, 4.312 pessoas com sintomas relacionados ao coronavírus sob investigação, de acordo com a pasta. Do total de óbitos confirmados, somente 367 ocorreram nos últimos três dias.