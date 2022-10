Política “A democracia é assim”, diz Sérgio Moro após a vitória de Lula na eleição presidencial

Por Marcelo Warth | 31 de outubro de 2022

Moro apoiou Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial

Senador eleito pelo Paraná, o ex-juiz da Operação Lava-Jato Sérgio Moro (União Brasil) se manifestou nas redes sociais, na noite de domingo (30), após a vitória de Lula (PT) na eleição presidencial.

“A democracia é assim. O resultado de uma eleição não pode superar o dever de responsabilidade que temos com o Brasil. Vamos trabalhar pela união dos que querem o bem do País. Estarei sempre do lado do que é certo. Estarei na oposição em 2023, respeitando a vontade dos paranaenses”, declarou o ex-ministro da Justiça.

No segundo turno, Moro, que condenou Lula na Lava-Jato, declarou apoio ao presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). As condenações do petista foram anuladas pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por suposta parcialidade de Moro nos processos.

Quando Bolsonaro assumiu o mandato, em 2019, nomeou o ex-juiz para ser ministro da Justiça. Em abril de 2020, Moro deixou o governo acusando o presidente de tentar interferir na PF (Polícia Federal) – instituição subordinada ao Ministério da Justiça. Na ocasião, Bolsonaro acusou Moro de condicionar uma troca no comando da PF à indicação do ex-juiz para uma vaga no STF.

Depois que Moro anunciou o seu apoio a Bolsonaro no segundo turno, o presidente afirmou que os problemas entre os dois estavam superados e que eles tinham um “novo relacionamento”.

